Горожан учат, как правильно выгуливать собак

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Горожане жалуются на владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев в общественных местах. Зачастую многие из них не соблюдают и не знают элементарных правил содержания собак и кошек в черте города. Каким требованиям необходимо следовать при выгуле своего питомца?Мы в ответе за тех, кого приручили. И владельцы животных стараются, чтобы на прогулке их питомцы чувствовали себя комфортно. Но иногда забывают о том, что они еще и отвечает за то, чтобы пёс не вредил окружающей среде. С учетом этого сейчас в Кирове создаются площадки для выгула и тренировки собак, одна из которых - в Кочуровском парке.К сожалению, сложилась такая тенденция, что хозяева выгуливают своих животных в парках и аллеях, и в итоге мы имеем не совсем лицеприятную картину. Из-за этого жители города не могут полноценно насладиться прогулкой.В Правилах содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах регламентированы нормы выгула животных. За нарушение их следует штраф до 1000 рублей.Начинать надо с себя - чем больше сознательных и ответственных горожан будут следовать этим достаточно не трудным правилам, тем чище и приятнее будет наш город.