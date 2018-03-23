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Горожан учат, как правильно выгуливать собак

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 112 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Горожане жалуются на владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев в общественных местах. Зачастую многие из них не соблюдают и не знают элементарных правил содержания собак и кошек в черте города. Каким требованиям необходимо следовать при выгуле своего питомца?

Мы в ответе за тех, кого приручили. И владельцы животных стараются, чтобы на прогулке их питомцы чувствовали себя комфортно. Но иногда забывают о том, что они еще и отвечает за то, чтобы пёс не вредил окружающей среде. С учетом этого сейчас в Кирове создаются площадки для выгула и тренировки собак, одна из которых - в Кочуровском парке.

Горожан учат, как правильно выгуливать собакЛАРИСА БЕХТЕРЕВА:
«Здесь огороженная территория, собачку можно отпустить с поводка, собачка никуда не убежит, здесь различные для собачек построены препятствия, поэтому здесь очень интересно, очень хорошо. Я считаю, что удобнее здесь гулять, почему по аллеям-то».

К сожалению, сложилась такая тенденция, что хозяева выгуливают своих животных в парках и аллеях, и в итоге мы имеем не совсем лицеприятную картину. Из-за этого жители города не могут полноценно насладиться прогулкой.

Горожан учат, как правильно выгуливать собакОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Парк - это тоже наш город, это тоже наш дом, это улицы, дворы. А, к сожалению, в осенний период, и особенно, когда начинается таяние снега, у нас всё это вскрывается, и мы видим картину не очень красивую, хотя все говорим, что хотим видеть чистый, красивый город. Поэтому просьба ко всем хозяевам своих питомцев - убирать за своими собаками».
 
В Правилах содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах регламентированы нормы выгула животных. За нарушение их следует штраф до 1000 рублей.

Горожан учат, как правильно выгуливать собакТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА:
«Животное обязательно должно выгуливаться в сопровождении взрослого, трезвого человека. Выгул должен осуществляться в специально отведенных муниципальными властями местах. Выгул осуществляется обязательно на коротком поводке, чтобы не допустить какого-то контакта с человеком или другим животным, и, естественно, если животное имеет агрессивную породу, то обязательно должен быть намордник и строгий поводок, строгий ошейник».
 
Начинать надо с себя - чем больше сознательных и ответственных горожан будут следовать этим достаточно не трудным правилам, тем чище и приятнее будет наш город.


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