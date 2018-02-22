Итоги рейтингового голосования по проекту «Формирования комфортной городской среды»
4 общегородские территории, 62 пешеходные зоны и 27 районных общественных территорий заняли свои места в голосовании. Чем больше количество голосов — тем выше приоритет в реализации проекта.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Число граждан, внесенных в списки счетных участков на момент окончания голосования, составило 47925 человек. В день голосования у нас было на территории города открыто 123 счетных участка, в которых как раз производилось рейтинговое голосование».
Среди общегородских территорий больше всего голосов набрал проект благоустройства Набережной Вятки по улице Тренера Пушкарева. Лидером среди районных территорий стал Парк нововятского ЛПК. Больше всех нуждается в реконструкции, по мнению кировчан, пешеходная зона на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Дзержинского. На реализацию проекта в этом году выделено почти 80 млн. рублей.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Этот год 79,3 млн. рублей - это та часть средств, которая пойдет именно на общественные территории и пешеходные зоны. И сегодня на общественном совете уже было принято решение поделить эту сумму между общественными территориями и пешеходными зонами. Пешеходные зоны — это 51, 1 млн. рублей».
Приоритет в реализации проектов будет отдаваться согласно количеству собранных голосов. Однако, корректировка будет проводиться и, исходя из результатов инвентаризации видов работ.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
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