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Итоги рейтингового голосования по проекту «Формирования комфортной городской среды»

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 121 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировчане сформировали комфортную городскую среду. В Кировской администрации подвели итоги рейтингового голосования. Начиная с этого года, объекты благоустройства жители выбирают сами.

4 общегородские территории, 62 пешеходные зоны и 27 районных общественных территорий заняли свои места в голосовании. Чем больше количество голосов — тем выше приоритет в реализации проекта.

Итоги рейтингового голосования по проекту «Формирования комфортной городской среды»ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Число граждан, внесенных в списки счетных участков на момент окончания голосования, составило 47925 человек. В день голосования у нас было на территории города открыто 123 счетных участка, в которых как раз производилось рейтинговое голосование».

Среди общегородских территорий больше всего голосов набрал проект благоустройства Набережной Вятки по улице Тренера Пушкарева. Лидером среди районных территорий стал Парк нововятского ЛПК. Больше всех нуждается в реконструкции, по мнению кировчан, пешеходная зона на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Дзержинского. На реализацию проекта в этом году выделено почти 80 млн. рублей.

Итоги рейтингового голосования по проекту «Формирования комфортной городской среды»ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Этот год 79,3 млн. рублей - это та часть средств, которая пойдет именно на общественные территории и пешеходные зоны. И сегодня на общественном совете уже было принято решение поделить эту сумму между общественными территориями и пешеходными зонами. Пешеходные зоны — это 51, 1 млн. рублей».

Приоритет в реализации проектов будет отдаваться согласно количеству собранных голосов. Однако, корректировка будет проводиться и, исходя из результатов инвентаризации видов работ.

Итоги рейтингового голосования по проекту «Формирования комфортной городской среды»ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Рейтинг мы составили, а дальше то что? Дальше необходимо реализовывать и строить. Поэтому управлению благоустройства и транспорта дано поручение общественной комиссией, совместно с нашим казенным учреждением - Архитектура и территориальными управлениями провести инвентаризацию видов работ».
 
 
А это значит, что до начала апреля специальная комиссия посетит все места, выбранные горожанами для благоустройства, оценит масштаб работы, а затем начнется распределение проектов по годам. Напомним, что проект рассчитан на два года, и реконструкция некоторых объектов будет проводиться в 2019 году.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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