Масштабные воздушные тренировки проводят сотрудники Лесоохраны
Группа парашютистов незаменима для работы на труднодоступных участках леса, куда сложно добраться технике. Экипировка десантников защитит от ранений и даже не даст утонуть в случае приводнения.
АЛЕКСАНДР ТЕЛЕПИН, ИНСТРУКТОР ПАРАШЮТНО-ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«Костюм СПП, третья модель уже, с усиленными лентами, помогает при приземлении на дерево, защищает, чтоб на ветках ничего не порвал. Парашют - основное средство доставки на пожар, мы с собой еще контейнер грузовой бросаем, там уже все основные вещи - лопаты, топоры и весь инструмент для тушения лесного пожара».
Масштабные тренировки сотрудников "Авиалесоохраны" - традиционные, проходят в рамках подготовки к пожароопасному периоду. Парашютисты
подтверждают или повышают свои квалификационные классы, чтобы получить допуск к работе.
СЕРГЕЙ ГОРОДИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АВИАПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«С началом пожарного сезона, если у них не бывает производственных прыжков - прыжков на пожар, раз в месяц все равно они проходят тренировку, чтобы не забывалось, чтобы помнили руки, ноги, как вести себя при приземлении, при точности десантирования самолета, очень много мероприятий».
Всего для получения допуска каждому авиапожарному необходимо выполнить 12 прыжков. Отрабатывается боевая слаженность в составе группы в воздухе, точность приземления. Отметим, что эти управляемые парашюты были разработаны специально для лесоохраны. Даже при ветрах до 12 метров в секунду удается выполнить прыжки безопасно и с хорошими результатами.
- Восемь приземление норма, полоса свободна.
СЕРГЕЙ ОСИПОВ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«Погода нам благоволит, мы выполняли седьмой прыжок воздушной тренировки, на точность приземления, одновременно групповой прыжок, приземлились в намеченную площадку приземления, с наименьшими интервалами между собой, безопасно, мягко, я бы выставил оценку отлично за работу этого подъема».
В прошлом году на территории области было зарегистрировано семь очагов лесных пожаров. По сравнению с 2016-м количество пожаров уменьшилось на 90 %. Станет ли напряженным этот сезон, пока не сможет сказать никто. Начало пожароопасного периода прогнозируется на третью декаду апреля - первую декаду мая. И воздушная служба охраны лесов ежедневно будет подниматься в небо.
АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«Авиалесопожарная служба включает летный состав и парашютно-десантные пожарные силы, дислоцированные в трех точках - в Верхнекамском районе - поселок Кирс, город Киров и город Котельнич».
Добавим, что на сегодняшней тренировке каждому парашютисту-десантнику предстоит выполнить по пять прыжков. И вновь быть готовым к работе в любых условиях.
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