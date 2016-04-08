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В огонь на парашюте. В Кировской области завершается подготовка к пожароопасному сезону. Масштабные воздушные тренировки проводят сотрудники Лесоохраны. Авиапожарные отрабатывали точность приземления и слаженность в составе группы.

Группа парашютистов незаменима для работы на труднодоступных участках леса, куда сложно добраться технике. Экипировка десантников защитит от ранений и даже не даст утонуть в случае приводнения.Масштабные тренировки сотрудников "Авиалесоохраны" - традиционные, проходят в рамках подготовки к пожароопасному периоду. Парашютистыподтверждают или повышают свои квалификационные классы, чтобы получить допуск к работе.Всего для получения допуска каждому авиапожарному необходимо выполнить 12 прыжков. Отрабатывается боевая слаженность в составе группы в воздухе, точность приземления. Отметим, что эти управляемые парашюты были разработаны специально для лесоохраны. Даже при ветрах до 12 метров в секунду удается выполнить прыжки безопасно и с хорошими результатами.В прошлом году на территории области было зарегистрировано семь очагов лесных пожаров. По сравнению с 2016-м количество пожаров уменьшилось на 90 %. Станет ли напряженным этот сезон, пока не сможет сказать никто. Начало пожароопасного периода прогнозируется на третью декаду апреля - первую декаду мая. И воздушная служба охраны лесов ежедневно будет подниматься в небо.Добавим, что на сегодняшней тренировке каждому парашютисту-десантнику предстоит выполнить по пять прыжков. И вновь быть готовым к работе в любых условиях.