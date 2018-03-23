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Новости / Общество

Яранские полицейские нашли мужчину, пропавшего без вести, в монастыре.

Сегодня, 19:49 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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15 февраля в МО МВД России «Яранский» обратились жители Республики Марий Эл.
 
Их сын, 1987 года рождения, проживал в селе Салобеляк Яранского района и некоторое время назад перестал выходить на связь. Родители выяснили, что молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении, оставив в квартире и телефон, и ноутбук.
 
Полицейские опросили знакомых пропавшего, была составлена фотоориентировка, которую направили во все ОВД региона, а также в соседние области и республики.
 
В итоге сотрудники уголовного розыска установили, что пропавший без вести живет в монастыре Куломинского района Республики Коми. Преступлений в отношении него не совершалось.
 
Информацию о местонахождении молодого человека передали его родным.
 
по информации УМВД по Кировской области


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