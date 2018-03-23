Яранские полицейские нашли мужчину, пропавшего без вести, в монастыре.

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15 февраля в МО МВД России «Яранский» обратились жители Республики Марий Эл.

Их сын, 1987 года рождения, проживал в селе Салобеляк Яранского района и некоторое время назад перестал выходить на связь. Родители выяснили, что молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении, оставив в квартире и телефон, и ноутбук.

Полицейские опросили знакомых пропавшего, была составлена фотоориентировка, которую направили во все ОВД региона, а также в соседние области и республики.

В итоге сотрудники уголовного розыска установили, что пропавший без вести живет в монастыре Куломинского района Республики Коми. Преступлений в отношении него не совершалось.

Информацию о местонахождении молодого человека передали его родным.

по информации УМВД по Кировской области