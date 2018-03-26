Илья Шульгин о пожаре в Кемерово
Во всех уголках России начались массовые проверки. В самое ближайшее время в Кирове также будут проведены внеплановые мероприятия в торговых центрах и местах массового отдыха. По этому поводу администрация уже проводит согласования с надзорными органами.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Администрация города также проводит работу по внеплановым проверкам торговых центров, развлекательных центров, кинотеатров и так далее».
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