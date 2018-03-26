Илья Шульгин о пожаре в Кемерово

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При пожаре торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" погибли более 60-ти человек. Большинство из тех, кто не смог выбраться из здания - дети. В качестве главных версий причин возгорания называются детская шалость с огнем и неисправная электропроводка.Во всех уголках России начались массовые проверки. В самое ближайшее время в Кирове также будут проведены внеплановые мероприятия в торговых центрах и местах массового отдыха. По этому поводу администрация уже проводит согласования с надзорными органами.