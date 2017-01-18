В Бахте началась подготовка к половодью

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В пригороде начали готовиться к большой воде. В Бахте коммунальщики очищают сточные придорожные канавы.Прокапать нужно всего 300 метров. На улице Поселковой в Бахте с утра работает спецтехника. Если сточную канаву не раскопать сейчас, через пару недель у жителей будут проблемы.В прошлом году участок Александра Ведерникова затопило. Вместе с соседями он начал бить тревогу.Этой весной, только в Октябрьском районе Кирова планируется очистить два километра. Бахта - не единственный населенный пункт, куда зайдет спецтехника. Такие же работы пройдут в Русском, Колобовщине и других сельских территориях. Однако, на этом подрядчики не закончат. Представители властей будут следить за ходом паводка.Добавим, не смотря на предпринимаемые меры, представители власти все же рекомендуют жителям застраховать свои дома на время паводка.