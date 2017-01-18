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Новости / Общество

В Бахте началась подготовка к половодью

Вчера, 17:49 | Просмотров: 127 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В пригороде начали готовиться к большой воде. В Бахте коммунальщики очищают сточные придорожные канавы.

Прокапать нужно всего 300 метров. На улице Поселковой в Бахте с утра работает спецтехника. Если сточную канаву не раскопать сейчас, через пару недель у жителей будут проблемы.

В Бахте началась подготовка к половодьюАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Глубина сточной канавы чуть больше метра. Но, если ее не прочистить, если она будет забита, то весь этот снег, после того как растает и превратится в воду, пойдет в низину. А в низине как раз располагаются дома местных жителей».

В прошлом году участок Александра Ведерникова затопило. Вместе с соседями он начал бить тревогу.

В Бахте началась подготовка к половодьюАЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«Участок начало топить. Никогда не топило, а в том году затопило. Это продолжается два года. Пришлось обратиться в администрацию. На второй день нам трактор прислали, нам откопали. Вода за день ушла сразу».

Этой весной, только в Октябрьском районе Кирова планируется очистить два километра. Бахта - не единственный населенный пункт, куда зайдет спецтехника. Такие же работы пройдут в Русском, Колобовщине и других сельских территориях. Однако, на этом подрядчики не закончат. Представители властей будут следить за ходом паводка.

В Бахте началась подготовка к половодьюВИКТОР ЧАРУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Если будут экстренные ситуации, может получиться так, что вода не отходит, естественно, они подъезжают и еще подчищают. Прокопать два километра дорог - это очень большие затраты для подрядчика. Что делать, подрядчик идет на это. Лишь бы не было затопления населенных пунктов».

Добавим, не смотря на предпринимаемые меры, представители власти все же рекомендуют жителям застраховать свои дома на время паводка.


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