В Кирове откроют курсы молодых космонавтов

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- Перед нами сетчатый костюм водяного охлаждения, он пронизан тонкими трубками, по которым циркулирует вода с высоким содержанием серебра.

- Мы находимся в космическом корабле. Позывной командира 201, у бортинженера 202-й.

«Чтобы почувствовать себя настоящим космонавтом можно забраться в такую копию спускаемого аппарата. Именно в таком, лежачем положении, космонавты находятся в космосе и совершают посадку на Землю».

«Мы здесь хотим создать клуб, чтобы здесь были кружки. У нас программа разработана и на месяц, и на полгода. В дальнейшем мы хотим приглашать сюда космонавтов, кто уже летал, чтобы они проводили эти занятия».

«Я узнал, что солнце - это оказывается карлик, а не гигант. Я очень удивился».

В детском космическом Центре скоро объявят набор на курс молодого космонавта. В программе как теория, так и практика, например, виртуальная стыковка корабля с МКС. Навыки начинающего космонавта попыталась освоить и наш корреспондент Юлия Шалаева.Этот костюм космонавты надевают под основной скафандр. Серебро необходимо, чтобы жидкость внутри не портилась. Уникальная экспозиция Детского космоцентра знакомит с историей освоения космоса, жизнью космонавтов на МКС. Здесь есть костюмы и личные вещи пилотов, детали с космических кораблей, приборы, образцы космической пищи. Многие экспонаты музею передали лично космонавты.В зале «Виртуальная космонавтика» под чутким руководством опытных инструкторов каждый может поработать на космическом корабле и отработать стыковку с МКС. Именно на таких тренажерах занимаются пилоты роскосмоса перед тем как отправиться в полет. Но это еще не все.За один раз понять все тонкости космических полетов, конечно, не реально. Поэтому в космоцентре намерены открыть курс юных космонавтов для школьников.Космоцентр взял на себя и познавательную миссию. Так в зале исследования космического пространства гостям расскажут о далеких галактиках и планетах, а с помощью сразу двух экранов - верхнего и нижнего, можно визуально переместится в просторы открытого космоса.Есть в детском космическом центре и свой планетарий. Здесь показывают полнокупольные фильмы и читают лекции по астрономии. А летом в верхней части здания планируют открыть смотровую площадку.