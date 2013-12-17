Всё больше кировчан предпочитают отдавать отходы на вторичную переработку

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В выходные кировчане несли вторсырье во дворец молодежи. Как отмечают активисты движения "Вятка без мусора", желающих разделять мусор с каждым разом становится всё больше.

Акция "Вятка без мусора" проводится уже на протяжении двух лет. Каждый месяц кировчане, которые у себя дома занимаются раздельным сбором мусора, могут передать его во дворце молодежи волонтерам. Горожане сдают пластик, бумагу, картон, бутылочное стекло, алюминиевые и жестяные банки, а также отходы растительного происхождения.Как отмечают организаторы акции, желающих разделять мусор становится всё больше. И это видно на наглядном примере. Кировчане семьями приезжали и сдавали мусор на вторичную переработку. Разделять отходы не сложно, нужно просто начать с себя и приучить к этому детей.Самый простой вариант сбора раздельного мусора в домашних условиях - это завести какую-нибудь емкость и складывать туда-то, что можно вторично переработать. Главное, помнить, что весь материал для сдачи должен быть чистым и без органических отходов. Время и место проведения очередной акции по приему вторсырья можно найти на старичке в соцсетях "Вятка без мусора".