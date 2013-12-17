Всё больше кировчан предпочитают отдавать отходы на вторичную переработку
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ "ВЯТКА БЕЗ МУСОРА":
«Это все потом увозит наш партнер, который у себя все это копит, прессует и увозит на переработку за пределы региона. К сожалению, в нашем регионе практически нет переработки. У нас макулатуру перерабатывают и немного ПЭТ бутылок гранулируют, а все остальное отправляется за пределы региона».
Как отмечают организаторы акции, желающих разделять мусор становится всё больше. И это видно на наглядном примере. Кировчане семьями приезжали и сдавали мусор на вторичную переработку. Разделять отходы не сложно, нужно просто начать с себя и приучить к этому детей.
ЯНА ПЛАСТИНИНА:
«Нам стоит начать, задуматься об этом. Хотя бы с малого и начать с себя».
Самый простой вариант сбора раздельного мусора в домашних условиях - это завести какую-нибудь емкость и складывать туда-то, что можно вторично переработать. Главное, помнить, что весь материал для сдачи должен быть чистым и без органических отходов. Время и место проведения очередной акции по приему вторсырья можно найти на старичке в соцсетях "Вятка без мусора".
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