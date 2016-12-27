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На сайте администрации города заработал раздел «Киров меняется»

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 169 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Киров меняется" - так называется проект, который официально запустили в администрации города. У областного центра появился свой аккаунт в соцсетях, куда неравнодушные граждане могут вносить свои предложения.

Проект "Киров меняется" создан для постоянного контакта между жителями города и органами местного самоуправления. Они хотят слышать мнение кировчан по всем вопросам жизни областного центра. Теперь на официальном сайте администрации города или в любой социальной сети "в один клик" можно получить информацию о благоустройстве парков, скверов, интересных проектах, а главное - внести свои предложения по самым разным сферам и направлениям.

На сайте администрации города заработал раздел «Киров меняется» ИЛЬЯ ШУЛЬГИН ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В рамках большого проекта "Киров меняется" созданы проектные офисы. Я, как глава администрации, предоставляю площадку, чтобы эти проекты обсуждались и воплощались в жизнь».

На сайте представлены шесть общественных проектов. Большинство из них уже активно реализуются. Например, программа "30 скверов". Благодаря ей появились новые "зеленые зоны", где кировчанам приятно проводить время. Летом 2018 работы в этом направлении будут продолжены.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Все эти проекты государственно-частные. Мы помогаем заинтересованным лицам, чтобы проекты были реализованы в краткие сроки».

Как сказал глава администрации города Кирова: " Жизнь проекта "Киров меняется" будет зависеть от инициативы наших жителей". И, как показывает работа сайта, уже в первый день появились вопросы от неравнодушных кировчан. И на каждый из них предоставлен подробный ответ. Если у вас есть предложения по благоустройству города или жалобы, то заходите на интернет-ресурсы "Киров меняется".


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