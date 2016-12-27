На сайте администрации города заработал раздел «Киров меняется»

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"Киров меняется" - так называется проект, который официально запустили в администрации города. У областного центра появился свой аккаунт в соцсетях, куда неравнодушные граждане могут вносить свои предложения.Проект "Киров меняется" создан для постоянного контакта между жителями города и органами местного самоуправления. Они хотят слышать мнение кировчан по всем вопросам жизни областного центра. Теперь на официальном сайте администрации города или в любой социальной сети "в один клик" можно получить информацию о благоустройстве парков, скверов, интересных проектах, а главное - внести свои предложения по самым разным сферам и направлениям.На сайте представлены шесть общественных проектов. Большинство из них уже активно реализуются. Например, программа "30 скверов". Благодаря ей появились новые "зеленые зоны", где кировчанам приятно проводить время. Летом 2018 работы в этом направлении будут продолжены.Как сказал глава администрации города Кирова: " Жизнь проекта "Киров меняется" будет зависеть от инициативы наших жителей". И, как показывает работа сайта, уже в первый день появились вопросы от неравнодушных кировчан. И на каждый из них предоставлен подробный ответ. Если у вас есть предложения по благоустройству города или жалобы, то заходите на интернет-ресурсы "Киров меняется".