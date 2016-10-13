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Новости / Общество

Пожарные провели рейд по жилым домам частного сектора

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 106 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Пока прокуратура и администрация только готовятся к проверкам противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах - пожарные провели рейд по жилым домам. Причина в печальной статистике. Более 100 возгораний произошло с начала года. И в основном горит жилой сектор.

Нет ничего более постоянного, чем временное. И этот дом на троллейбусном переулке был построен 90 лет назад, как временное жилье.

- Проводка, наверное, лет тридцать никто не менял.

Инспектор пожнадзора провел инструктаж и вручил памятки, а так же указал на проблемные места. Жители хорошо знают правила безопасности. Поэтому и обеспокоены. Ремонта в доме не было давно.

- Свет бы нам посмотрели. У нас дом деревянный.
- У вас проводка с нарушениями.
- С нарушениями, конечно. Нам бы вызвать электрика. Не можем никуда добиться ничего.

В доме выявлено немало нарушений пожарной безопасности. Коридоры заставлены мебелью. На светильниках нет плафонов.

Пожарные провели рейд по жилым домам частного сектораМИХАИЛ БУЛДАКОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«Когда нет плафона, если происходит короткое замыкание, оно может распространиться за пределы светильника, мы видим вокруг горючие предметы. Пожар может произойти легко».

По словам жителей дома, они уже не раз обращались в управляющую компанию. Однако ответа не получили. По итогам проверки будет выписано предписание, устранить выявленные нарушения. Сотрудники МЧС проведут работу и с управляющей компанией.

МИХАИЛ БУЛДАКОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«В ходе рейдов, когда выявляем такие нарушения, тоже информируем управляющую компанию, что имеются нарушения. Используем все средства, которые у нас есть, что бы добиться устранения нарушений требований пожарной безопасности».

По статистике, большая часть возгораний происходит именно в жилом секторе. Поэтому подобные проверки в таких домах будут проходить и дальше.


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