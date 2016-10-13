Пожарные провели рейд по жилым домам частного сектора

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Пока прокуратура и администрация только готовятся к проверкам противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах - пожарные провели рейд по жилым домам. Причина в печальной статистике. Более 100 возгораний произошло с начала года. И в основном горит жилой сектор.Нет ничего более постоянного, чем временное. И этот дом на троллейбусном переулке был построен 90 лет назад, как временное жилье.Инспектор пожнадзора провел инструктаж и вручил памятки, а так же указал на проблемные места. Жители хорошо знают правила безопасности. Поэтому и обеспокоены. Ремонта в доме не было давно.В доме выявлено немало нарушений пожарной безопасности. Коридоры заставлены мебелью. На светильниках нет плафонов.По словам жителей дома, они уже не раз обращались в управляющую компанию. Однако ответа не получили. По итогам проверки будет выписано предписание, устранить выявленные нарушения. Сотрудники МЧС проведут работу и с управляющей компанией.По статистике, большая часть возгораний происходит именно в жилом секторе. Поэтому подобные проверки в таких домах будут проходить и дальше.