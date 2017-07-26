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Китайский домик стремительно теряет былое великолепие

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 113 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Китайский домик стремительно теряет былое великолепиеКиров может остаться без еще одного объекта культурного наследия. Китайский домик на улице Орловской на глазах теряет былое великолепие.

Когда-то этот "Китайский домик" был настоящим шедевром архитектуры. Штучный экземпляр. Уникальная лепнина создавалась известным вятским художником Георгием Джмухадзе. Сегодня - это, без преувеличения, двухэтажная свалка. Внутри горы мусора, место облюбовали маргиналы. В здании часто происходят возгорания.

Китайский домик стремительно теряет былое великолепиеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Только в прошлом году "Китайский домик" горел три раза, и каждый раз причина пожара одна и та же. Поджег. Всего же это здание пережило семь пожаров».

О былой красоте теперь напоминают только старые фотографии. Дому без малого 150-т лет. В негодность он пришел за последние 20-ть. Сохранить шедевр архитектуры еще возможно, считают специалисты.

Китайский домик стремительно теряет былое великолепиеАНТОН КАСАНОВ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«На мой взгляд, если нет возможности проводить реставрацию какую-то, необходимо провести консервацию здания. Но, не смотря на то, что такие обещания со стороны чиновников были еще в прошлом году, ничего сделано не было. Элементарным забором этот дом не огородили».

Китайский домик стремительно теряет былое великолепиеМИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никто из должностных лиц, по крайней мере, министерства культуры ни о каких заборах говорить не мог».

Заниматься консервацией здания должен собственник. Китайским домиком владеет город Киров. Однако, по словам сотрудников Минкультуры, муниципалитет содержать объект не может.

МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установка забора не является консервацией. Начнем с этого. Для консервации необходимы денежные средства. Которых, к сожалению ни у области, ни у города, я так понимаю, нет».

В областном Минкультуры рассказали, китайский домик может быть и вовсе, не достоин реставрации. Окончательный вывод должны сделать эксперты.

МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эксперт, аттестованный министерством культуры Российской федерации должен будет определить, является ли этот объект достойным для включения его в реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Первоначально он рекомендован, как объект культурного наследия муниципального значения».

Министерство культуры региона включило Китайский домик в список первоочередных объектов, которые подлежат историко-культурной экспертизе. Он предполагает, что исследования пройдут в 18-м или 19-м году.

АНТОН КАСАНОВ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Что касается этого дома, то его уже довели до такого состояния, что представляется весьма сомнительным, что его когда-то отремонтируют. У многих создается впечатление, что его сознательно доводят до состояния уничтожения».

По словам историка Антона Касанов, китайский домик красноречиво говорит в целом о состоянии объектов культурного наследия в Кирове и об отношении к подобным домам.


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