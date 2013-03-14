ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Рабочие будни сотрудников кировского СОБРа

Сегодня, 17:52 | Просмотров: 114 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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Ежедневный труд, который остается за кадром, как и лица сотрудников. Со дня образования национальной гвардии прошло два года. В рабочие будни элитного подразделения СОБР погрузился Роман Фоминых.

Каждый день сотрудников кировского СОБРа это одна большая усердная тренировка. Рабочие будни начинаются с разминки. С каждым новым кругом упражнения усложняются. Здесь нет ничего лишнего. Кувырки, например, развивают чувство ориентации в пространстве. Физические упражнения с собственным весом тренируют выносливость и взрывную силу. Пресс, отжимания, армейские выпрыгивания, подтягивания - все делается друг за другом, без остановки. Каждый рабочий день.

- Миниальный норматив подтягиваний - 18 раз. Но в кировском СОБРе есть сотрудники, которые за один подход делают по две нормы.

Все эти упражнения не просто держат организм в тонусе, а позволяют становиться лучше. Сотрудник специального отряда - как пружина. В процессе тренировок сжимается, в ходе реальной спецоперации разжимается, не оставляя преступникам шансов. Еще одна обязательная составляющая трудовых будней - отработка приемов рукопашного боя. Единоборства в спецназе - основной спорт. Здесь каждый сотрудник спортсмен разрядник.

- Как правило в реальных спецоперациях до рукопашного боя дело доходит редко.Потому что главное оружие СОБРа - это внезапность и молниеносность. Предполагаемый преступник оказывается на полу раньше, чем успевает понять - что происходит. А в таком положении не посопротивляешься.
 
Отсутствие возможности сопротивления - это итог не столько физических упражнений, сколько работы головой. Мало кто знает, но кировский СОБР это не только спортсмены разрядники, но и люди, у которых за плечами по три высших образования. В СОБРе штурмуют не только противника. Перед каждой спецоперацией - мозговой штурм. Скрупулёзно изучается каждая деталь объекта, на котором необходимо выполнять задачу, разрабатывается план действий. Ни одна неточность не должна поставить под угрозу успешные командные действия.

Работа с оружием - также неотъемлемая часть рабочего дня. Здесь не просто стреляют по мишеням, а слаженно работают в команде. Каждый из этих ребят настрелял не одну тысячу патронов. Но приходя на полигон в очередной день они выкладываются на все 100 процентов. По-другому в элитном подразделении Росгвардии работать не умеют. Полная экипировка на тренировке - обязательное условие. Кажущаяся легкость передвижений - это итог многолетнего каждодневного труда.

- Шлем 2,5 килограмма, штурмовой костюм - 3 килограмма, бронежилет 20 килограммов, щит - 25 килограмм. Всего на бойце СОБРа может находиться экипировка весом около 60 килограмм.
 
После затяжной спецоперации сотрудник может потерять в весе до пяти килограммов. Впрочем, этот факт на работоспособности бойцов, никак не сказывается. Для них это лишь очередной рабочий день, для кого-то другого - работа на износ.

- Для простого неподготовленного человека - даже 20 метров в полном обмундировании - непростая задача.
 
27 марта исполняется два года со дня создания войск национальной гвардии. И представители специального отряда быстрого реагирования - одни из лучших ее представителей. Перед этими сотрудниками в масках с личным номером вместо имен и фамилий командование ставит самые сложные задачи. Как правило, перед гражданами открывается только итог - в виде успешных спецопераций. Но за каждым таким итогом ежедневный нелегкий труд с полной самоотдачей, скрытый от посторонних глаз, как и лица элитного подразделения Росгвардии.


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