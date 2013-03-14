Рабочие будни сотрудников кировского СОБРа
Каждый день сотрудников кировского СОБРа это одна большая усердная тренировка. Рабочие будни начинаются с разминки. С каждым новым кругом упражнения усложняются. Здесь нет ничего лишнего. Кувырки, например, развивают чувство ориентации в пространстве. Физические упражнения с собственным весом тренируют выносливость и взрывную силу. Пресс, отжимания, армейские выпрыгивания, подтягивания - все делается друг за другом, без остановки. Каждый рабочий день.
- Миниальный норматив подтягиваний - 18 раз. Но в кировском СОБРе есть сотрудники, которые за один подход делают по две нормы.
Все эти упражнения не просто держат организм в тонусе, а позволяют становиться лучше. Сотрудник специального отряда - как пружина. В процессе тренировок сжимается, в ходе реальной спецоперации разжимается, не оставляя преступникам шансов. Еще одна обязательная составляющая трудовых будней - отработка приемов рукопашного боя. Единоборства в спецназе - основной спорт. Здесь каждый сотрудник спортсмен разрядник.
Работа с оружием - также неотъемлемая часть рабочего дня. Здесь не просто стреляют по мишеням, а слаженно работают в команде. Каждый из этих ребят настрелял не одну тысячу патронов. Но приходя на полигон в очередной день они выкладываются на все 100 процентов. По-другому в элитном подразделении Росгвардии работать не умеют. Полная экипировка на тренировке - обязательное условие. Кажущаяся легкость передвижений - это итог многолетнего каждодневного труда.
- Шлем 2,5 килограмма, штурмовой костюм - 3 килограмма, бронежилет 20 килограммов, щит - 25 килограмм. Всего на бойце СОБРа может находиться экипировка весом около 60 килограмм.
- Для простого неподготовленного человека - даже 20 метров в полном обмундировании - непростая задача.
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