Рабочие будни сотрудников кировского СОБРа

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- Как правило в реальных спецоперациях до рукопашного боя дело доходит редко.Потому что главное оружие СОБРа - это внезапность и молниеносность. Предполагаемый преступник оказывается на полу раньше, чем успевает понять - что происходит. А в таком положении не посопротивляешься.

Отсутствие возможности сопротивления - это итог не столько физических упражнений, сколько работы головой. Мало кто знает, но кировский СОБР это не только спортсмены разрядники, но и люди, у которых за плечами по три высших образования. В СОБРе штурмуют не только противника. Перед каждой спецоперацией - мозговой штурм. Скрупулёзно изучается каждая деталь объекта, на котором необходимо выполнять задачу, разрабатывается план действий. Ни одна неточность не должна поставить под угрозу успешные командные действия.

После затяжной спецоперации сотрудник может потерять в весе до пяти килограммов. Впрочем, этот факт на работоспособности бойцов, никак не сказывается. Для них это лишь очередной рабочий день, для кого-то другого - работа на износ.

27 марта исполняется два года со дня создания войск национальной гвардии. И представители специального отряда быстрого реагирования - одни из лучших ее представителей. Перед этими сотрудниками в масках с личным номером вместо имен и фамилий командование ставит самые сложные задачи. Как правило, перед гражданами открывается только итог - в виде успешных спецопераций. Но за каждым таким итогом ежедневный нелегкий труд с полной самоотдачей, скрытый от посторонних глаз, как и лица элитного подразделения Росгвардии.

Ежедневный труд, который остается за кадром, как и лица сотрудников. Со дня образования национальной гвардии прошло два года. В рабочие будни элитного подразделения СОБР погрузился Роман Фоминых.Каждый день сотрудников кировского СОБРа это одна большая усердная тренировка. Рабочие будни начинаются с разминки. С каждым новым кругом упражнения усложняются. Здесь нет ничего лишнего. Кувырки, например, развивают чувство ориентации в пространстве. Физические упражнения с собственным весом тренируют выносливость и взрывную силу. Пресс, отжимания, армейские выпрыгивания, подтягивания - все делается друг за другом, без остановки. Каждый рабочий день.Все эти упражнения не просто держат организм в тонусе, а позволяют становиться лучше. Сотрудник специального отряда - как пружина. В процессе тренировок сжимается, в ходе реальной спецоперации разжимается, не оставляя преступникам шансов. Еще одна обязательная составляющая трудовых будней - отработка приемов рукопашного боя. Единоборства в спецназе - основной спорт. Здесь каждый сотрудник спортсмен разрядник.Работа с оружием - также неотъемлемая часть рабочего дня. Здесь не просто стреляют по мишеням, а слаженно работают в команде. Каждый из этих ребят настрелял не одну тысячу патронов. Но приходя на полигон в очередной день они выкладываются на все 100 процентов. По-другому в элитном подразделении Росгвардии работать не умеют. Полная экипировка на тренировке - обязательное условие. Кажущаяся легкость передвижений - это итог многолетнего каждодневного труда.