Март 2018 года стал самым холодным в двадцать первом веке.

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Весна в Кировской области никак не может взять полноценный старт.

Приходу долгожданного тепла препятствуют холодные воздушные из Арктики. Март в Кировской области побил рекорды по минусовым температурам в новом столетии.

Самым холодным стало 18-е число. Так, в Лальске столбики термометров зафиксировали отметку в минус 32 градуса. И синоптики обещают очередное похолодание - до минус 18 градусов.

А вот тепло ожидается только 2 апреля. Но и в апреле специалисты прогнозируют погоду с температурой ниже привычной нормы.