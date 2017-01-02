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Март 2018 года стал самым холодным в двадцать первом веке.

Сегодня, 20:31 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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Весна в Кировской области никак не может взять полноценный старт.
 
Приходу долгожданного тепла препятствуют холодные воздушные из Арктики. Март в Кировской области побил рекорды по минусовым температурам в новом столетии.
 
Самым холодным стало 18-е число. Так, в Лальске столбики термометров зафиксировали отметку в минус 32 градуса. И синоптики обещают очередное похолодание - до минус 18 градусов.
 
А вот тепло ожидается только 2 апреля. Но и в апреле специалисты прогнозируют погоду с температурой ниже привычной нормы.


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