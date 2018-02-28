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Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем плену

Вчера, 13:18 | Просмотров: 229 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем пленуЮная жительница поселка Омутнинского по сути, оказалась в домашнем плену. В умирающем населенном пункте в 12 километрах от райцентра нет школы. И даже по дому её коляска не везде может проехать.

Нас встречает мама Жанны Долганиной. Сама девочка выйти к гостям не может. После перенесенного в раннем детстве заболевания она прикована к коляске. Сейчас ей 16-ть. С одной стороны, её жизнь такая же, как и у сверстниц, но с особенностями. Она так же хочет быть красивой. Штудирует учебники, любимая - алгебра, но учится Жанна дома, к ней приезжает учитель. И без мамы - никак, Валентина Витальевна и книгу подаст, и чай сделает, и помоет. Своей бани у Долганиных нет, ходят в гости.

- Когда нет возможности, в этой ванне и мою.

Насколько это возможно, мама приспособила дом под потребности Жанны. Любимое теплое место - на кухне рядом с печкой, только здесь связь позволяет общаться в интернете. Еще одно любимое окно, но в мир реальный - в комнате. Поселок Омутнинский - умирающий, по любой надобности надо ехать в город. Автобус ходит раз в день. Но это - не для колясочника.

- Нанимаем машину, едем в больницу.

Журналист из Омутнинска Ольга Мирошина случайно узнала о девочке-колясочнице в умирающем поселке в 2015 году. Сразу появилось желание помочь семье найти жилье в городе, где создана доступная среда для особенного ребенка.

Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем пленуОЛЬГА МИРОШИНА, ДОБРОВОЛЕЦ, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ "ОМУТНИНСКИЕ ВЕСТИ+":
«Были разные шаги. Даже пытались организовать сбор средств на дом. Был открыт счет на имя мамы Жанны. Но по объективным причинам не получилось».

Да, девочка по-прежнему живет в неприспособленном для особенного ребенка доме, но уже не один на один со своими проблемами. На защиту Жанны встало общество инвалидов.

Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем пленуФАИНА ВУДВУДЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Жанну жалко, что она здесь прозябает, не видит ничего, что видят люди в городах».

Надежда на решение жилищной проблемы появилась после обращения в прокуратуру и выборов главы городского поселения. В феврале 2018 года комиссия обследовала помещение, в котором проживает Жанна.

Жилье - муниципальное в двухквартирном доме, вторая половина которого давно пустует.

Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем пленуИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Сегодня по этому жилью принят ряд решений - оно признано подлежащим ремонту. Рассматриваются варианты для предоставления семье жилья из маневренного фонда на время ремонта».

Как вариант для временного переселения Долганиным была предложена квартира в деревне Плетенёвской - почти в таком же доме, как в Омутнинском, а потому семья отказалась от переезда. Тем временем районная прокуратура провела проверку, по результатам которой главе Омутнинска было внесено представление о проведении обследования дома, в котором живет Жанна. То, что хорошо здоровому ребенку, может не подойти тому, чьи возможности ограничены.

ИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В ближайшее время мы проведем дополнительное обследование дома на предмет возможности проживания в нем инвалида. После этого будет приниматься решение о дальнейших действиях».

По закону Жанна должна жить в квартире с широкими дверными проемами, с просторным санузлом, с крыльцом-пандусом и покрытием во дворе, которое позволяло бы легко передвигаться коляске. Всё это прописано в постановлении правительства от 2016 года. В Омутнинске такого жилья нет. И дополнительных средств для целевого приобретения квартиры в казне тоже нет.

Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем пленуЯН ШАВШУКОВ, ПРОКУРОР ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА:
«В случае не предоставления будет обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав ребенка».

Тем временем активисты составили обращение в администрацию Омутнинска.

Юная жительница умирающего поселка Омутнинского оказалась в домашнем пленуОЛЬГА ИСУПОВА, ДОБРОВОЛЕЦ, ЧЛЕН РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Что ребенку нужно. Школа, дополнительные кружки. И где мы просим жилье, там есть бассейн, есть кружки, школа, много магазинов. Мы просим Малаговскую часть, мы не просим центр. Пускай это будет домик или первый этаж. Достойно чтоб ребенок жил».

И активисты предприняли еще один шаг - обращение ко всем неравнодушным в соцсетях. Главное действовать, а не ждать, ведь для Жанны Долганиной жилищный вопрос сегодня исчисляется не только квадратными метрами, решается судьба девочки. И судя по желанию всех сторон вести диалог, выход будет найден.


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