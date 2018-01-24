Обманутых дольщиков из Нового Сергеево заверили, что в истории разберутся

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«На этом примере надо довести это дело до логического завершения. До конца должны быть понятны герои всей этой истории. Те, кто принимал решение о строительстве в зоне подтопления, те, кто начинал проектирование без учета особых условий, те, кто строил, применяя не те материалы. Ну и самое главное, разобраться в истории как это вообще могло быть принято в эксплуатацию».

«Для реализации закона 105, разработан проект постановления Правительства области о порядке принятия решения о завершении строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома и порядок конкурсного отбора и заключения с юридическим лицом соответствующего соглашения».

До конца марта Игорь Васильев внесет изменения в региональное законодательство, касающееся восстановления и защиты прав обманутых дольщиков. Об этом было сообщено на встрече главы региона с кировчанами, пострадавшими от недобросовестных застройщиков.Хищение денег и злоупотребление служебными полномочиями. Начиная с 2015 года, обвинительные приговоры вынесены по 5 из 17 уголовных дел, возбужденных в отношении строительных компаний, сорвавших сроки сдачи жилых домов. В проблемной слободе "Новое Сергеево" они даже не отвечают нормам безопасности. Экспертизой выявлены многочисленные трещины стен и перекрытий. Существует угрозы затопления котельных в подвалах и подъездной дороги. Один из домов на улице Заповедной по результатам обследования фундамента подлежит демонтажу.За период с 2012 года решены проблемы девятисот двадцати пострадавших с завершением строительства 18 проблемных объектов. Этим летом планируется сдать в эксплуатацию три жилых дома на улице Ленина 145, улице архитектора Вячеслава Зянкина 9 и в Вятских Полянах на Первомайской 28. До 20-го года из регионального реестра обманутых дольщиков будут исключены граждане еще по пяти адресам. Три из них в Кирове, два в Котельниче. Механизмы поддержки и защиты прав дольщиков получили доработки и будут отражены в новом областном законе. Согласно ему, завершать строительство проблемных домов будут новые застройщики.Отбору добросовестных застройщиков поспособствует и федеральный фонд, в который они будут вносить денежные средства. В случае провала проекта они позволит компенсировать гражданам вложенные деньги. На сегодняшний день в Кировской области числится 157 человек, чьи права при строительстве многоквартирных жилых домов нарушены.