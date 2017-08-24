Два основных подрядчика готовы начать ремонт дорог

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«У нас все готово и техника, большой самосвальный парк. Что касается материалов, пусть с небольшим опозданием, но тендеры проведены, поставки уже начались. С нашей стороны будет сделано все необходимое, чтобы не подвести заказчика».

В этом году дороги будут ремонтировать кировские подрядчики "Гордормостстрой" и "Вятавтодор". Большой парк техники и финансовая опора обоих предприятий позволят без проблем привлекать их к ремонту по гарантии. Насколько дорожники готовы к предстоящим работам?В этом году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" выделено более 1 миллиарда рублей. На эти деньги будет отремонтировано 82 участка автодорог протяженностью почти 95 километров. По результатам аукционов определились две подрядные организации. "Вятавтодор" освоит порядка 400 миллионов и отремонтирует 28 улиц. ГДМС отремонтирует 54 улицы, сумма контракта порядка 770-ти миллионов рублей.ГДМС обслуживает большую часть улиц нашего города. На предприятии есть своя аккредитованная лаборатория, которая проверят качество всех исходных материалов для производства асфальта и бетона. Имеется три установки по производству асфальтобетона. Самая мощная может производить до 120 тонн асфальта в час. Отметим, что на сегодняшний день техника, которая будет задействована на ремонте городских улиц, уже готова и ждет команды для выхода из гаражных боксов.Отметим, еще до проведения аукциона кировские власти заявляли, что хотели бы видеть в качестве победителей крупные кировские компании. Их, по мнению чиновников, проще привлекать к ремонту по гарантии, они имеют большой парк техники и необходимую финансовую опору. Чтобы мелким подрядчикам было сложнее участвовать в торгах, деньги федеральной программы в этом году разбили всего на два лота — на 400 и 800 миллионов рублей.