Два основных подрядчика готовы начать ремонт дорог
В этом году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" выделено более 1 миллиарда рублей. На эти деньги будет отремонтировано 82 участка автодорог протяженностью почти 95 километров. По результатам аукционов определились две подрядные организации. "Вятавтодор" освоит порядка 400 миллионов и отремонтирует 28 улиц. ГДМС отремонтирует 54 улицы, сумма контракта порядка 770-ти миллионов рублей.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА "ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДА КИРОВА:
«Заключение муниципального контракта состоится второго апреля. После подписания контрактов подрядчики, которые выиграли аукцион, по 223 ФЗ могут провести у себя аукционы по привлечению субподрядчиков на проведение работ».
ГДМС обслуживает большую часть улиц нашего города. На предприятии есть своя аккредитованная лаборатория, которая проверят качество всех исходных материалов для производства асфальта и бетона. Имеется три установки по производству асфальтобетона. Самая мощная может производить до 120 тонн асфальта в час. Отметим, что на сегодняшний день техника, которая будет задействована на ремонте городских улиц, уже готова и ждет команды для выхода из гаражных боксов.
ЛЕОНИД ЛОБОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ГОРДОРМОСТСТРОЙ":
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