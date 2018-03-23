Михаил Бабич вручил награду кировчанке Марине Копыриной

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Профессиональная и общественная деятельность руководителя Адвокатской палаты области Марины Копыриной отмечена на государственном уровне. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени кировчанке вручил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.Юристом Марина Копырина решила стать еще в 8 классе. И уже на практике в институте поняла, что узкая специализация - не для нее. Привлекла именно адвокатская деятельность, которой Марина Николаевна занимается больше трех десятилетий, и сейчас - Президент Адвокатской палаты Кировской области.Марина Копырина организовала работу по повышению квалификации адвокатов, активно участвует в днях бесплатной юридической помощи, научной деятельности ВУЗов, имеет более 30 публикаций в различных журналах и газетах. В течение всех трех созывов выдвигалась в региональную Общественную палату, сейчас является заместителем секретаря. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Марине Копыриной в Нижнем Новгороде вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.