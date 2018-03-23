ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

29 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5598
EURO: 71.3339
Погода в городе Кирове:
утром:  -9...-7°C
днём:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Михаил Бабич вручил награду кировчанке Марине Копыриной

Вчера, 18:08 | Просмотров: 132 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Профессиональная и общественная деятельность руководителя Адвокатской палаты области Марины Копыриной отмечена на государственном уровне. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени кировчанке вручил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Юристом Марина Копырина решила стать еще в 8 классе. И уже на практике в институте поняла, что узкая специализация - не для нее. Привлекла именно адвокатская деятельность, которой Марина Николаевна занимается больше трех десятилетий, и сейчас - Президент Адвокатской палаты Кировской области.

Михаил Бабич вручил награду кировчанке Марине КопыринойМАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Профессия очень интересная, и радует то, что когда человеку действительно оказал помощь, иногда, казалось бы, в безвыходной ситуации, когда тебя потом всю жизнь благодарят, я долгое время работала в Зуевке, у меня до сих пор оттуда звонки поступают, приезжают ко мне проконсультироваться, посоветоваться, студенты, с которыми я работала, студенты, с которыми я работала, преподавая в институтах, до сих пор поддерживаем дружеские отношения, то, что с тобой советуются, это тоже многое значит».

Марина Копырина организовала работу по повышению квалификации адвокатов, активно участвует в днях бесплатной юридической помощи, научной деятельности ВУЗов, имеет более 30 публикаций в различных журналах и газетах. В течение всех трех созывов выдвигалась в региональную Общественную палату, сейчас является заместителем секретаря. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Марине Копыриной в Нижнем Новгороде вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

МАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Думаю, что правовое просвещение населения, воспитание правового сознания наших граждан - это тоже немаловажная задача, в которой будем принимать активное участие, спасибо Вам огромное. И честно говоря, мы служим и работаем не для того, чтобы нас за что-то наградили, нас воспитали по-другому, нам просто интересно жить».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Март 2018 года стал самым холодным в двадцать первом веке.

20:31 27.03.2018


Март 2018 года стал самым холодным в двадцать первом веке.

В Лузский район доставят чудотворный список Почаевской иконы Божьей Матери.

20:18 27.03.2018


В Лузский район доставят чудотворный список Почаевской иконы Божьей Матери.

Кировчане жалуются на жару в квартирах.

20:14 27.03.2018


Кировчане жалуются на жару в квартирах.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

20:11 27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

Кировчане соберутся почтить память погибших на пожаре в Кемерове

16:44 27.03.2018


Кировчане соберутся почтить память погибших на пожаре в Кемерове

В Кирове пройдут внеплановые проверки торговых центров и мест массового отдыха.

20:49 26.03.2018


В Кирове пройдут внеплановые проверки торговых центров и мест массового отдыха.

Кировчане будут защищать честь ПФО на Всероссийских соревнованиях.

20:38 26.03.2018


Кировчане будут защищать честь ПФО на Всероссийских соревнованиях.

Все новости

Вести. Кировская область

В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети

20:41 28.03.2018


В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети

Безопасность в торгово-развлекательных центрах

20:39 28.03.2018


Безопасность в торгово-развлекательных центрах

Михаил Бабич вручил награду кировчанке Марине Копыриной

18:08 28.03.2018


Михаил Бабич вручил награду кировчанке Марине Копыриной

Два основных подрядчика готовы начать ремонт дорог

18:07 28.03.2018


Два основных подрядчика готовы начать ремонт дорог

Обманутых дольщиков из Нового Сергеево заверили, что в истории разберутся

18:05 28.03.2018


Обманутых дольщиков из Нового Сергеево заверили, что в истории разберутся

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Михаил Бабич вручил награды кировчанам

23.03.2018


Михаил Бабич вручил награды кировчанам

В Нижнем Новгороде Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

05.06.2015


В Нижнем Новгороде Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

Алексей Навальный

28.02.2013


Алексей Навальный

Михаил Бабич проголосовал на выборах Президента РФ.

18.03.2018


Михаил Бабич проголосовал на выборах Президента РФ.

Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

18.04.2017


Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

Семья Малых из Кирово-Чепецка награждена медалью ордена «Родительская слава»

31.07.2014


Семья Малых из Кирово-Чепецка награждена медалью ордена «Родительская слава»

Популярные новости

В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

18.03.2018


В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

19.03.2018


В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

Итоги выборов в Кировской области

19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх