Михаил Бабич вручил награду кировчанке Марине Копыриной
Юристом Марина Копырина решила стать еще в 8 классе. И уже на практике в институте поняла, что узкая специализация - не для нее. Привлекла именно адвокатская деятельность, которой Марина Николаевна занимается больше трех десятилетий, и сейчас - Президент Адвокатской палаты Кировской области.
МАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Профессия очень интересная, и радует то, что когда человеку действительно оказал помощь, иногда, казалось бы, в безвыходной ситуации, когда тебя потом всю жизнь благодарят, я долгое время работала в Зуевке, у меня до сих пор оттуда звонки поступают, приезжают ко мне проконсультироваться, посоветоваться, студенты, с которыми я работала, студенты, с которыми я работала, преподавая в институтах, до сих пор поддерживаем дружеские отношения, то, что с тобой советуются, это тоже многое значит».
Марина Копырина организовала работу по повышению квалификации адвокатов, активно участвует в днях бесплатной юридической помощи, научной деятельности ВУЗов, имеет более 30 публикаций в различных журналах и газетах. В течение всех трех созывов выдвигалась в региональную Общественную палату, сейчас является заместителем секретаря. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Марине Копыриной в Нижнем Новгороде вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
МАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Думаю, что правовое просвещение населения, воспитание правового сознания наших граждан - это тоже немаловажная задача, в которой будем принимать активное участие, спасибо Вам огромное. И честно говоря, мы служим и работаем не для того, чтобы нас за что-то наградили, нас воспитали по-другому, нам просто интересно жить».
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