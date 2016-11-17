В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети
- Мы констатируем факт, что пешеходный переход или участок дороги не отвечает Госстандарту.
В 2017 году на дорогах Кировской области почти в каждом втором ДТП отмечались сопутствующие неудовлетворительные условия проезжих частей. В этих авариях 75 человек погибли и 950 травмированы. В этом сезоне сотрудники ГИБДД фиксируют рост таких дорожно-транспортных происшествий до 62 процентов.
ФЕДОР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При осуществлении контроля сотрудники ГИБДД фиксируют такие недостатки в улично-дорожной сети: отсутствие дорожной разметки, освещение, нарушений правил зимнего содержания».
До сих пор в областном центре на нескольких улицах не устранили дефекты дорожного полотна, которые были выявлены в 2016 году. Аналогичная ситуация и в районах. Темпы ямочного ремонта, по мнению ГИБДД, низкие. С началом календарной весны водители уже ощутили, как асфальт тает вместе со снегом.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«В настоящее время уже определены конкретные участки, где будет ямочный ремонт. Работаем литым асфальтобетоном и холодной смесью. Производство начнем с теплого периода».
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«На данном этапе готовится аукциона процедура. Будет отыгран еще ямочный ремонт на сумму - 9 млн. рублей».
Также у сотрудников Госавтоинспекции ряд замечаний по пешеходным переходам. На данный момент в Кирове ни один пешеходных переход у образовательных учреждений не соответствует нормативам. Такая же проблемы и в районах.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«В этом году будет выполнен пешеходный переход в Зуевке, Богородском - 2 пешеходных перехода будет».
Неудовлетворительно ведутся работы и по обустройству сетей освещения на участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Таким образом, ситуация на дорогах города и области требует дополнительных средств на мероприятия для лучшей организации дорожного движения.
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