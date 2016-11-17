В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети

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Состоянием дорог и предстоящим ремонтом озабочены не только подрядчики. В ГИБДД рассказали о том - как контролируется качество содержания улично-дорожной сети. Оказалось, что контроль по выявлению недочетов есть, а вот оперативного устранения выявленных нарушений нет.В 2017 году на дорогах Кировской области почти в каждом втором ДТП отмечались сопутствующие неудовлетворительные условия проезжих частей. В этих авариях 75 человек погибли и 950 травмированы. В этом сезоне сотрудники ГИБДД фиксируют рост таких дорожно-транспортных происшествий до 62 процентов.До сих пор в областном центре на нескольких улицах не устранили дефекты дорожного полотна, которые были выявлены в 2016 году. Аналогичная ситуация и в районах. Темпы ямочного ремонта, по мнению ГИБДД, низкие. С началом календарной весны водители уже ощутили, как асфальт тает вместе со снегом.Также у сотрудников Госавтоинспекции ряд замечаний по пешеходным переходам. На данный момент в Кирове ни один пешеходных переход у образовательных учреждений не соответствует нормативам. Такая же проблемы и в районах.Неудовлетворительно ведутся работы и по обустройству сетей освещения на участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Таким образом, ситуация на дорогах города и области требует дополнительных средств на мероприятия для лучшей организации дорожного движения.