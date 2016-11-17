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Новости / Общество

В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети

Вчера, 20:41 | Просмотров: 119 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Состоянием дорог и предстоящим ремонтом озабочены не только подрядчики. В ГИБДД рассказали о том - как контролируется качество содержания улично-дорожной сети. Оказалось, что контроль по выявлению недочетов есть, а вот оперативного устранения выявленных нарушений нет.

- Мы констатируем факт, что пешеходный переход или участок дороги не отвечает Госстандарту.

В 2017 году на дорогах Кировской области почти в каждом втором ДТП отмечались сопутствующие неудовлетворительные условия проезжих частей. В этих авариях 75 человек погибли и 950 травмированы. В этом сезоне сотрудники ГИБДД фиксируют рост таких дорожно-транспортных происшествий до 62 процентов.

В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети ФЕДОР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При осуществлении контроля сотрудники ГИБДД фиксируют такие недостатки в улично-дорожной сети: отсутствие дорожной разметки, освещение, нарушений правил зимнего содержания».

До сих пор в областном центре на нескольких улицах не устранили дефекты дорожного полотна, которые были выявлены в 2016 году. Аналогичная ситуация и в районах. Темпы ямочного ремонта, по мнению ГИБДД, низкие. С началом календарной весны водители уже ощутили, как асфальт тает вместе со снегом.

В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«В настоящее время уже определены конкретные участки, где будет ямочный ремонт. Работаем литым асфальтобетоном и холодной смесью. Производство начнем с теплого периода».

В ГИБДД рассказали о контроле качества содержания улично-дорожной сети АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«На данном этапе готовится аукциона процедура. Будет отыгран еще ямочный ремонт на сумму - 9 млн. рублей».

Также у сотрудников Госавтоинспекции ряд замечаний по пешеходным переходам. На данный момент в Кирове ни один пешеходных переход у образовательных учреждений не соответствует нормативам. Такая же проблемы и в районах.

СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«В этом году будет выполнен пешеходный переход в Зуевке, Богородском - 2 пешеходных перехода будет».

Неудовлетворительно ведутся работы и по обустройству сетей освещения на участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Таким образом, ситуация на дорогах города и области требует дополнительных средств на мероприятия для лучшей организации дорожного движения.


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