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Новости / Общество

Для кировских школьников в каникулы организовали лагерь ЮИД

Сегодня, 11:38 | Просмотров: 118 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Для кировских школьников в каникулы организовали лагерь Юных инспекторов Дорожного Движения. За неделю ребят познакомят с основами медицины и историей полиции, научат фигурному вождению на велосипеде и задержанию правонарушителей. Как это проходит?

- ВАЗ-2109, принять вправо и остановиться.

По легенде: водитель в состоянии алкогольного опьянения. Правилами дорожного движения он пренебрег и пьяный сел за руль. Информация поступила сотруднику ГИБДД, который моментально предпринял меры.

- Вот таким образом проходит задержание. Как правило, работают два сотрудника в целях личной безопасности.

В 59 школе Кирова проходит профильная лагерная смена для юных инспекторов дорожного движения. Такое зрелище дети видят впервые. И уже в свои десять-двенадцать лет они возмущены, что взрослые нарушают ПДД.

Для кировских школьников в каникулы организовали лагерь ЮИДЕЛИЗАВЕТА УРЛОВА УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №18:
«Я даже, если вижу, что кто-то идет на красный сигнал светофора или едет на велосипеде, то я сразу говорю, чтоб спустились с велосипеда и шли пешком».

Только в этом году на дорогах Кирова пострадали 24 ребенка, 15 из них - пешеходы. Поэтому основная цель лагеря ЮИД - научить детей правильно переходить дорогу и контролировать ситуацию.

Для кировских школьников в каникулы организовали лагерь ЮИДАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«В рамках лагеря они знакомятся с первой медпомощью, пробуют вождение велосипеда, будут сами регулировать дорожное движение и поучаствуют в акциях сотрудников Госавтоинспекции».

Еще детей познакомили со специальными средствами стражей правопорядка. Бронежилет, наручники, каска и не только. Это у сотрудника полиции во время работы всегда с собой. Как отмечают инспекторы, подобные мероприятия воспитывают у ребенка настоящий дух патриотизма.


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