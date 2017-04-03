Для кировских школьников в каникулы организовали лагерь ЮИД

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Для кировских школьников в каникулы организовали лагерь Юных инспекторов Дорожного Движения. За неделю ребят познакомят с основами медицины и историей полиции, научат фигурному вождению на велосипеде и задержанию правонарушителей. Как это проходит?По легенде: водитель в состоянии алкогольного опьянения. Правилами дорожного движения он пренебрег и пьяный сел за руль. Информация поступила сотруднику ГИБДД, который моментально предпринял меры.В 59 школе Кирова проходит профильная лагерная смена для юных инспекторов дорожного движения. Такое зрелище дети видят впервые. И уже в свои десять-двенадцать лет они возмущены, что взрослые нарушают ПДД.Только в этом году на дорогах Кирова пострадали 24 ребенка, 15 из них - пешеходы. Поэтому основная цель лагеря ЮИД - научить детей правильно переходить дорогу и контролировать ситуацию.Еще детей познакомили со специальными средствами стражей правопорядка. Бронежилет, наручники, каска и не только. Это у сотрудника полиции во время работы всегда с собой. Как отмечают инспекторы, подобные мероприятия воспитывают у ребенка настоящий дух патриотизма.