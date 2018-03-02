В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецов
- И до обеда там сидеть, читать писать и даже петь. И у доски стоять, молчать, не зная, что же отвечать.
Знаменитые детские стихотворения Михалкова, Маршака, Рождественского, Есенина и больше 120ти других авторов, звучали на конкурсных площадках весь месяц. В этом зале Лихановской библиотеки собрались лучшие из лучших, чтобы получить свои награды и еще раз прочесть стихотворения и прозу, принесшие победу.
НАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР МБУ "БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА":
«Это ребята от 7 до 17 лет. Это и школьники, это и участники различных студий. Это учащиеся музыкальных школ. Различных театров, которых в нашем городе достаточно много для детей. И тема наша была союз прекрасных муз, но выбор произведений оставался за самими участниками».
В конкурсе было несколько номинаций в трех возрастных группах. 7-10 лет, 11-14 и 15-18. Вера Шайфлер и Мария Ширяева разделили третье место в номинации «я для вас играю роль или театр одного актера»
ВЕРА ШАЙФЛЕР, ПРИЗЕР КОНКУРСА:
«Я хочу актрисой стать.
- Где? В Театре, в Кино?
- В Театре.
- Про дружбу, про любовь, про родителей? Какие твои любимые стихи?
- Ну, та то больше я читаю про любовь.
- А каких авторов?
- Авторов я не запомнила».
МАРИЯ ШИРЯЕВА, ПРИЗЕР КОНКУРСА:
«Стихотворение Татьяны Смертиной Черничная Царица.
- Ни чего себе, а почему это стихотворение выбрала? - Мне подсказал педагог в моей музыкальной школе.
- А оно тебе понравилось?
- Да мне очень понравилось - почему?
- Потому, что там рассказывается про царицу, а мне нравятся стихи про каких-то красивых дам, девушек».
Помимо грамот и дипломов победители конкурса получат и билеты в кировские театры, чтобы дети, еще раз увидели, чего можно достичь, обладая талантом.
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