ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

29 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7626
EURO: 71.0942
Погода в городе Кирове:
днём:  -3...-1°C
вечером:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецов

Сегодня, 11:39 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецов. 260 участников состязались в умении читать стихи и прозу.

- И до обеда там сидеть, читать писать и даже петь. И у доски стоять, молчать, не зная, что же отвечать.

Знаменитые детские стихотворения Михалкова, Маршака, Рождественского, Есенина и больше 120ти других авторов, звучали на конкурсных площадках весь месяц. В этом зале Лихановской библиотеки собрались лучшие из лучших, чтобы получить свои награды и еще раз прочесть стихотворения и прозу, принесшие победу.

В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецовНАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР МБУ "БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА":
«Это ребята от 7 до 17 лет. Это и школьники, это и участники различных студий. Это учащиеся музыкальных школ. Различных театров, которых в нашем городе достаточно много для детей. И тема наша была союз прекрасных муз, но выбор произведений оставался за самими участниками».

В конкурсе было несколько номинаций в трех возрастных группах. 7-10 лет, 11-14 и 15-18. Вера Шайфлер и Мария Ширяева разделили третье место в номинации «я для вас играю роль или театр одного актера»

В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецовВЕРА ШАЙФЛЕР, ПРИЗЕР КОНКУРСА:
«Я хочу актрисой стать.
- Где? В Театре, в Кино?
- В Театре.
- Про дружбу, про любовь, про родителей? Какие твои любимые стихи?
- Ну, та то больше я читаю про любовь.
- А каких авторов?
- Авторов я не запомнила».

В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецовМАРИЯ ШИРЯЕВА, ПРИЗЕР КОНКУРСА:
«Стихотворение Татьяны Смертиной Черничная Царица.
- Ни чего себе, а почему это стихотворение выбрала? - Мне подсказал педагог в моей музыкальной школе.
- А оно тебе понравилось?
- Да мне очень понравилось - почему?
- Потому, что там рассказывается про царицу, а мне нравятся стихи про каких-то красивых дам, девушек».

Помимо грамот и дипломов победители конкурса получат и билеты в кировские театры, чтобы дети, еще раз увидели, чего можно достичь, обладая талантом.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Президент Союза «Вятская ТПП» Николай Липатников стал Почетным гражданином Кировской области.

16:01 29.03.2018


Президент Союза «Вятская ТПП» Николай Липатников стал Почетным гражданином Кировской области.

За один день дистанционные мошенники обманули трех жителей Кировской области.

14:57 29.03.2018


За один день дистанционные мошенники обманули трех жителей Кировской области.

Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения гражданства РФ.

14:31 29.03.2018


Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения гражданства РФ.

В одном из ломбардов Кирова росгвардейцы нашли телефон, который значился в розыске три года.

14:13 29.03.2018


В одном из ломбардов Кирова росгвардейцы нашли телефон, который значился в розыске три года.

В Верхошижемье врачи помогли разоблачить неудачливого вора.

14:06 29.03.2018


В Верхошижемье врачи помогли разоблачить неудачливого вора.

В Орловском районе кочегара котельной придавило бревнами.

13:56 29.03.2018


В Орловском районе кочегара котельной придавило бревнами.

В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

13:44 29.03.2018


В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове и области официально стартовал Год волонтера

18:05 29.03.2018


В Кирове и области официально стартовал Год волонтера

Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона

18:05 29.03.2018


Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

18:02 29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Работы из гвоздей вятского мастера Анатолия Серебренникова в Краеведческом музее

15:18 29.03.2018


Работы из гвоздей вятского мастера Анатолия Серебренникова в Краеведческом музее

Фотовыставка Михаила Андрианова "Здесь танцуют" в Выставочном зале художественного музея

15:17 29.03.2018


Фотовыставка Михаила Андрианова "Здесь танцуют" в Выставочном зале художественного музея

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Конкурс чтецов в библиотеке имени Лиханова

02.03.2018


Конкурс чтецов в библиотеке имени Лиханова

Итоги конкурса чтецов

31.03.2014


Итоги конкурса чтецов

Конкурс чтецов в библиотеке имени Альберта Лиханова

25.02.2014


Конкурс чтецов в библиотеке имени Альберта Лиханова

Конкурс чтецов к 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова

19.02.2013


Конкурс чтецов к 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова

Конкурс чтецов

27.03.2009


Конкурс чтецов

Конкурс юных чтецов в библиотеке имени Лиханова

10.02.2015


Конкурс юных чтецов в библиотеке имени Лиханова

Популярные новости

В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

18.03.2018


В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

19.03.2018


В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

Итоги выборов в Кировской области

19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх