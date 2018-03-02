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В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецов. 260 участников состязались в умении читать стихи и прозу.Знаменитые детские стихотворения Михалкова, Маршака, Рождественского, Есенина и больше 120ти других авторов, звучали на конкурсных площадках весь месяц. В этом зале Лихановской библиотеки собрались лучшие из лучших, чтобы получить свои награды и еще раз прочесть стихотворения и прозу, принесшие победу.В конкурсе было несколько номинаций в трех возрастных группах. 7-10 лет, 11-14 и 15-18. Вера Шайфлер и Мария Ширяева разделили третье место в номинации «я для вас играю роль или театр одного актера»Помимо грамот и дипломов победители конкурса получат и билеты в кировские театры, чтобы дети, еще раз увидели, чего можно достичь, обладая талантом.