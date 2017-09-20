В одном из ломбардов Кирова росгвардейцы нашли телефон, который значился в розыске три года.
Поздним вечером 25 марта группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования.
В ломбарде на улице Щорса росгвардейцы выявили 40-летнего мужчину, который сдавал сотовый телефон.
Выяснилось, что у телефона была интересная предыстория. Он был украден и находился в розыске с 2015 года.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Для дальнейшего разбирательства ранее судимый житель города Кирова, который пытался сбыть краденое, был передан сотрудникам полиции.
по информации Управления Росгвардии по Кировской области
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