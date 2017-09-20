В одном из ломбардов Кирова росгвардейцы нашли телефон, который значился в розыске три года.

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Поздним вечером 25 марта группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования.

В ломбарде на улице Щорса росгвардейцы выявили 40-летнего мужчину, который сдавал сотовый телефон.

Выяснилось, что у телефона была интересная предыстория. Он был украден и находился в розыске с 2015 года.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Для дальнейшего разбирательства ранее судимый житель города Кирова, который пытался сбыть краденое, был передан сотрудникам полиции.

по информации Управления Росгвардии по Кировской области