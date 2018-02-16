За один день дистанционные мошенники обманули трех жителей Кировской области.
59-летняя жительница г. Кирова через сайт «Авито» пыталась продать морозильную камеру.
«Покупатель» нашелся быстро и сразу же предложил сделать предоплату. Доверчивая женщина продиктовала ему номер своей карты, срок ее действия, трехзначный код на обороте и смс-код от банка.
С помощью всех данных мошенник легко списал с карты "клиентки" всю наличность - 11 тысяч рублей.
Аналогично пострадала 64-летняя кировчанка и 54-летний житель поселка Ленинская Искра Котельничского района. На сайте «Авито» они разместили объявления о сдаче в аренду квартир.
Пенсионерка потеряла 27 тысяч рублей, мужчина – 7 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск мошенников.
по информации УМВД по Кировской области
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