За один день дистанционные мошенники обманули трех жителей Кировской области.

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59-летняя жительница г. Кирова через сайт «Авито» пыталась продать морозильную камеру.

«Покупатель» нашелся быстро и сразу же предложил сделать предоплату. Доверчивая женщина продиктовала ему номер своей карты, срок ее действия, трехзначный код на обороте и смс-код от банка.

С помощью всех данных мошенник легко списал с карты "клиентки" всю наличность - 11 тысяч рублей.

Аналогично пострадала 64-летняя кировчанка и 54-летний житель поселка Ленинская Искра Котельничского района. На сайте «Авито» они разместили объявления о сдаче в аренду квартир.

Пенсионерка потеряла 27 тысяч рублей, мужчина – 7 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск мошенников.

по информации УМВД по Кировской области