ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

29 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7626
EURO: 71.0942
Погода в городе Кирове:
днём:  -3...-1°C
вечером:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Детской библиотеке в Слободском районе присвоено имя Елены Наумовой

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 108 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Детской библиотеке в Слободском районе присвоено имя Елены Наумовой. Известная кировская писательница родилась и выросла в Вахрушах, и на протяжении многих лет проводит творческие встречи с жителями родного поселка.

Так совпало, что маленькая Лена жила в соседнем доме. Правда, библиотеки тогда здесь еще не было. Но книги стали верными спутниками с самого раннего детства. Слагать стихи Елена Наумова начала в шесть лет. И впоследствии коллеги и критики отмечали, что она "пишет, как дышит". Нравятся стихи и нынешнему поколению юных читателей, потому что они добрые и озорные.

Решение о присвоении имени Елены Наумовой Вахрушевской детской библиотеке приняла Слободская районная дума. На церемонии собрались земляки, сотрудники библиотек, руководство района, почитатели творчества, друзья и коллеги.

Детской библиотеке в Слободском районе присвоено имя Елены НаумовойАЛЕВТИНА ЗАБОЛОТСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВАХРУШЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. Е.С. НАУМОВОЙ:
«Елена Станиславовна часто бывает у нас в гостях, ее знают дети, мы недавно повесили портрет в читальном зале, они заходят и говорят - а мы знаем эту писательницу, это Елена Станиславовна».

Вахрушевской детской библиотеке уже 40 лет, здесь выросло не одно поколение любознательных и творческих читателей. И сотрудничество с Еленой Наумовой сейчас выйдет на новый уровень.

Детской библиотеке в Слободском районе присвоено имя Елены НаумовойЕЛЕНА НАУМОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:
«Это не просто честь, это большая ответственность, сын мне здесь помогал, это уже не просто, как книги - каждая книга ребенок, вот эта библиотека для меня тоже как ребенок, то есть постоянно нужно приезжать, проводить какие-то мероприятия с детьми, помогать».

И значит, будут новые встречи с читателями, литературные праздники и новые книги, подаренные библиотеке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

Президент Союза «Вятская ТПП» Николай Липатников стал Почетным гражданином Кировской области.

16:01 29.03.2018


Президент Союза «Вятская ТПП» Николай Липатников стал Почетным гражданином Кировской области.

За один день дистанционные мошенники обманули трех жителей Кировской области.

14:57 29.03.2018


За один день дистанционные мошенники обманули трех жителей Кировской области.

Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения гражданства РФ.

14:31 29.03.2018


Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения гражданства РФ.

В одном из ломбардов Кирова росгвардейцы нашли телефон, который значился в розыске три года.

14:13 29.03.2018


В одном из ломбардов Кирова росгвардейцы нашли телефон, который значился в розыске три года.

В Верхошижемье врачи помогли разоблачить неудачливого вора.

14:06 29.03.2018


В Верхошижемье врачи помогли разоблачить неудачливого вора.

В Орловском районе кочегара котельной придавило бревнами.

13:56 29.03.2018


В Орловском районе кочегара котельной придавило бревнами.

В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

13:44 29.03.2018


В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове и области официально стартовал Год волонтера

18:05 29.03.2018


В Кирове и области официально стартовал Год волонтера

Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона

18:05 29.03.2018


Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

18:02 29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Работы из гвоздей вятского мастера Анатолия Серебренникова в Краеведческом музее

15:18 29.03.2018


Работы из гвоздей вятского мастера Анатолия Серебренникова в Краеведческом музее

Фотовыставка Михаила Андрианова "Здесь танцуют" в Выставочном зале художественного музея

15:17 29.03.2018


Фотовыставка Михаила Андрианова "Здесь танцуют" в Выставочном зале художественного музея

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Новая книга Елены Наумовой

11.10.2010


Новая книга Елены Наумовой

Новая книга Елены Наумовой

23.05.2013


Новая книга Елены Наумовой

«Цветок папоротника»

28.09.2009


«Цветок папоротника»

Презентация новой книги Елены Наумовой

15.05.2008


Презентация новой книги Елены Наумовой

«Книжкина» неделя в библиотеке имени Пушкина

26.03.2014


«Книжкина» неделя в библиотеке имени Пушкина

5 лет детской библиотеке Альберта Лиханова

06.11.2008


5 лет детской библиотеке Альберта Лиханова

Популярные новости

В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

18.03.2018


В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

19.03.2018


В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

Итоги выборов в Кировской области

19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх