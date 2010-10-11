Детской библиотеке в Слободском районе присвоено имя Елены Наумовой
Так совпало, что маленькая Лена жила в соседнем доме. Правда, библиотеки тогда здесь еще не было. Но книги стали верными спутниками с самого раннего детства. Слагать стихи Елена Наумова начала в шесть лет. И впоследствии коллеги и критики отмечали, что она "пишет, как дышит". Нравятся стихи и нынешнему поколению юных читателей, потому что они добрые и озорные.
Решение о присвоении имени Елены Наумовой Вахрушевской детской библиотеке приняла Слободская районная дума. На церемонии собрались земляки, сотрудники библиотек, руководство района, почитатели творчества, друзья и коллеги.
АЛЕВТИНА ЗАБОЛОТСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВАХРУШЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. Е.С. НАУМОВОЙ:
«Елена Станиславовна часто бывает у нас в гостях, ее знают дети, мы недавно повесили портрет в читальном зале, они заходят и говорят - а мы знаем эту писательницу, это Елена Станиславовна».
Вахрушевской детской библиотеке уже 40 лет, здесь выросло не одно поколение любознательных и творческих читателей. И сотрудничество с Еленой Наумовой сейчас выйдет на новый уровень.
ЕЛЕНА НАУМОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:
«Это не просто честь, это большая ответственность, сын мне здесь помогал, это уже не просто, как книги - каждая книга ребенок, вот эта библиотека для меня тоже как ребенок, то есть постоянно нужно приезжать, проводить какие-то мероприятия с детьми, помогать».
И значит, будут новые встречи с читателями, литературные праздники и новые книги, подаренные библиотеке.
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