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Детской библиотеке в Слободском районе присвоено имя Елены Наумовой. Известная кировская писательница родилась и выросла в Вахрушах, и на протяжении многих лет проводит творческие встречи с жителями родного поселка.Так совпало, что маленькая Лена жила в соседнем доме. Правда, библиотеки тогда здесь еще не было. Но книги стали верными спутниками с самого раннего детства. Слагать стихи Елена Наумова начала в шесть лет. И впоследствии коллеги и критики отмечали, что она "пишет, как дышит". Нравятся стихи и нынешнему поколению юных читателей, потому что они добрые и озорные.Решение о присвоении имени Елены Наумовой Вахрушевской детской библиотеке приняла Слободская районная дума. На церемонии собрались земляки, сотрудники библиотек, руководство района, почитатели творчества, друзья и коллеги.Вахрушевской детской библиотеке уже 40 лет, здесь выросло не одно поколение любознательных и творческих читателей. И сотрудничество с Еленой Наумовой сейчас выйдет на новый уровень.И значит, будут новые встречи с читателями, литературные праздники и новые книги, подаренные библиотеке.