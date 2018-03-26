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МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Сегодня, 18:02 | Просмотров: 423 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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МЧС проверяют торговые центры, больницы и школы Кирова и области. В связи с трагическими событиями в Кемерово инспекторы проводят дополнительные инструктажи. Представители администрации областного центра лично протестировали на пожарную безопасность один из крупных торгово-развлекательных центров.

- Сотрудники на практике отработали пути эвакуации, если сработала пожарная сигнализация.

- Внимание, пожарная тревога.

- Мне нужно сначала проверить, все ли покинут зал. Тогда только самой выходить через пожарный выход.

Эвакуационные лестницы с естественным освещением, широкими маршами ведут сразу на улицу. Двери, которые позволяют сюда попасть, открыты всегда. Они оборудованы ручкой АНТИПАНИКА: ее нужно нажать, а затем толкнуть дверь.

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"ЕВГЕНИЙ КОЛЕСНИКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ:
«Дверь оборудована доводчиками, чтобы угарный газ сюда не попадал. Поэтому дверь пальцем не открывается. Нажимаем, толкаем, проходим. Дверь закрывается».
 
 
В торговом центре есть специальная служба, диспетчер которой работает круглосуточно вместе с охранником. На пульт диспетчера выведены системы видеонаблюдения, пожарной охраны и сигнализации. В случае чрезвычайной ситуации он моментально реагирует согласно технике безопасности.

- Скажите, а вот эти проверки вы проводите, когда есть посетители?
- При работающем ТЦ. Только не сильно выносим время тренировки на период работы ТЦ, т.е. это время не массового посещения.

Как нас заверили в торговом центре, регулярно инженеры делают обход по всем отделам с проверкой. И, если есть нарушения, то выписывают предписания арендаторам.

В целом, результатом проверки представители администрации города Кирова были довольны.

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Хочется верить, что ситуация в Кемерово - единичный случай. А то, что сегодня мы видим - сотрудники центра понимают свою ответственность, владеют зданием и понимают про него все».

На сегодняшний день в Кирове и области активно идут проверки МЧС торговых центров, школ и больниц. Мероприятия по пожарной безопасности продлятся до 10 апреля.

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Депутатами принято решение пригласить руководство МЧС в апреле на заседание Думы, чтобы они ознакомили нас с результатами проверки».

Главная цель проверок: при выявлении нарушений - не наказать, а устранить, чтобы кировчане проводили свой досуг и рабочее время в безопасных условиях.


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