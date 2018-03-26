МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

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«Дверь оборудована доводчиками, чтобы угарный газ сюда не попадал. Поэтому дверь пальцем не открывается. Нажимаем, толкаем, проходим. Дверь закрывается».

МЧС проверяют торговые центры, больницы и школы Кирова и области. В связи с трагическими событиями в Кемерово инспекторы проводят дополнительные инструктажи. Представители администрации областного центра лично протестировали на пожарную безопасность один из крупных торгово-развлекательных центров.Эвакуационные лестницы с естественным освещением, широкими маршами ведут сразу на улицу. Двери, которые позволяют сюда попасть, открыты всегда. Они оборудованы ручкой АНТИПАНИКА: ее нужно нажать, а затем толкнуть дверь.В торговом центре есть специальная служба, диспетчер которой работает круглосуточно вместе с охранником. На пульт диспетчера выведены системы видеонаблюдения, пожарной охраны и сигнализации. В случае чрезвычайной ситуации он моментально реагирует согласно технике безопасности.Как нас заверили в торговом центре, регулярно инженеры делают обход по всем отделам с проверкой. И, если есть нарушения, то выписывают предписания арендаторам.В целом, результатом проверки представители администрации города Кирова были довольны.На сегодняшний день в Кирове и области активно идут проверки МЧС торговых центров, школ и больниц. Мероприятия по пожарной безопасности продлятся до 10 апреля.Главная цель проверок: при выявлении нарушений - не наказать, а устранить, чтобы кировчане проводили свой досуг и рабочее время в безопасных условиях.