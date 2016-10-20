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Сегодня в Кирове и области официально стартовал Год волонтера. С теми, кто трудится бесплатно на благо незнакомых людей, встретилась наша съемочная группа.Знания есть и их можно применить на практике. Студентка мединститута Светлана Патрушева помогает врачам одной из клиник. Сегодня девушке поручили измерять пациентам давление.Это не учебный процесс. Светлана Патрушева - волонтер. Конечно, получить реальный опыт медицинской практики - это очень хорошо. Но Светлана здесь не столько за опытом, сколько по зову сердца.Волонтеры-медики работают не только с пациентами. Нередко они помогают врачам, медсестрам и другим сотрудникам клиник и больниц.У каждого волонтера своя история. Кто-то пришел намеренно в движение добровольцев, другие попали случайно. Анастасия Черная стала волонтером на втором курсе института.В Кирове только волонтеров-медиков около двух сотен человек. Интерес к добровольному движению растет, отмечают руководители организации. Все больше и больше студентов пополняют ряды волонтеров.Добавим. 29-го марта в регионе официально стартует "Год Волонтера в Кировской области". Этому посвящено немало мероприятий, как в областном центре, так и в районах.