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В Кирове и области официально стартовал Год волонтера

Сегодня, 18:05 | Просмотров: 96 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сегодня в Кирове и области официально стартовал Год волонтера. С теми, кто трудится бесплатно на благо незнакомых людей, встретилась наша съемочная группа.

Знания есть и их можно применить на практике. Студентка мединститута Светлана Патрушева помогает врачам одной из клиник. Сегодня девушке поручили измерять пациентам давление.

- Прошу вас присесть поближе. Садитесь удобно. Опритесь спиной на спинку стула.

Это не учебный процесс. Светлана Патрушева - волонтер. Конечно, получить реальный опыт медицинской практики - это очень хорошо. Но Светлана здесь не столько за опытом, сколько по зову сердца.

В Кирове и области официально стартовал Год волонтера СВЕТЛАНА ПАТРУШЕВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Для меня волонтерство, наверное - это то, когда я могу подарить тепло своего сердца. Когда могу заботиться о людях, которые меня окружают. Дарить своего тепла, кому оно действительно нужно».

Волонтеры-медики работают не только с пациентами. Нередко они помогают врачам, медсестрам и другим сотрудникам клиник и больниц.

В Кирове и области официально стартовал Год волонтера ДАРЬЯ ОБУХОВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«В основном мерим давление, пульс, помогаем медсестрам, то, что они нам скажут, какую помощь оказать. С бумагами. С документацией. Проводить пациента до какого-то обследования».

У каждого волонтера своя история. Кто-то пришел намеренно в движение добровольцев, другие попали случайно. Анастасия Черная стала волонтером на втором курсе института.

В Кирове и области официально стартовал Год волонтера АНАСТАСИЯ ЧЕРНАЯ, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Я посетила 61-ю школа нововятского района. Я рассказывала про заболевания, передающиеся половым путем девочкам седьмого класса. Для меня это было очень сложно. Никогда такого опыта не было. Когда я все провела, закончилась беседа, мои глаза загорелись. Я поняла, что хочу этим заниматься. И не смогла уйти из этой деятельности».

В Кирове только волонтеров-медиков около двух сотен человек. Интерес к добровольному движению растет, отмечают руководители организации. Все больше и больше студентов пополняют ряды волонтеров.

В Кирове и области официально стартовал Год волонтера ЕКАТЕРИНА ФЕДЯШИНА, КООРДИНАТОР ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Волонтерство очень актуально сейчас. Тем более, что объявлен год волонтера, сейчас проходят мероприятия, направленные на популяризацию и привлечение новых волонтеров. Причем волонтеров разного возраста и в разных сферах».

Добавим. 29-го марта в регионе официально стартует "Год Волонтера в Кировской области". Этому посвящено немало мероприятий, как в областном центре, так и в районах.


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