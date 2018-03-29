В Кировской области торжественно открылся Год Добровольца. В церемонии приняли участие все волонтерские организации Кирова, активная молодежь и первые лица региона.
В Кировской области волонтерское движение насчитывает более 40 тысяч молодых людей. На разных площадках города сегодня для них работали секции регионального форума "Добрая Вятка". Со своей деятельностью всех желающих знакомили молодежные общественные организации «Перспектива», «Дорогою добра», "Волонтеры Победы". Более года существует проект "Волонтеры медики". Его активисты оказывают помощь персоналу больниц, проводят профориентацию среди школьников. Разрабатываются и новые направления данной добровольческой деятельности. СВЕТЛАНА ПАТРУШЕВА, ВОЛОНТЕР:
«Вот как раз мое направление "Здоровый образ жизни" подразумевает не только участие медиков-волонтеров, но и вообще волонтеров в сфере здравоохранения, Т.е. любой, даже вот вы, можете стать для нас волонтером. Предлагается в парках зарядки проводить. И вы вот можете, хоп, взять нам и помочь».
Указом президента 2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Его цель - вовлечь как можно больше граждан страны в общественную деятельность. В нашей области уже сотни человек зарегистрировались на портале "Доброволец. рф"
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всегда в традициях российского народа были такие черты как сплоченность, взаимовыручка, возможность и желание оказать помощь друг другу. И в этом году, я надеюсь, все качества проявятся еще и еще ярче».
Весь апрель будут проходить добровольческие и благотворительные акции, основными организаторами которых выступят школьники и студенты. Ориентированы акции будут на население всех муниципальных образований.
ПАВЕЛ АНАНИН, ВОЛОНТЕР:
«Я думаю, он сделает прорыв не только в сознании молодых людей, но и всей общественности. Многие люди познакомятся с тем, что такое волонтерская деятельность, какие возможности есть и о то, что это приносит много пользы».
Само же открытие Года Добровольца в области стало красочным событием. Это придало большой заряд энергии тем, кто будет готов прийти на помощь в любую минуту и показать свои навыки в разных аспектах добровольческого движения, которое особенно в последнее время набирает в России все более серьезное развитие.
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