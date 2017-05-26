Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджета

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Дополнительные деньги на строительство детских садов и яслей, продолжение программы переселения из ветхого и аварийного жилья, запрет продажи вейпов несовершеннолетним. Таков неполный итог работы депутатов Заксобрания на пленарном заседании.Сегодня депутаты проголосовали за поправки в областном бюджете. Изменения, в основном, касаются увеличения объема безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета, в целом, вырастет на 1 млрд. 36 миллионов рублей. 815 миллионов рублей будет вложено в продолжение программы переселения из ветхого и аварийного жилья, значительные суммы предусмотрены и для создания новых мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет.Дополнительное финансирование получит и сфера среднего образования. 50 миллионов рублей будет выделено для подготовки школ к новому учебному году. По мнению некоторых депутатов, эту сумму можно было бы ещё увеличить.С итоговым отчетом о работе Контрольно-счетной палаты в 2017 году выступил ее председатель, Юрий Лаптев. Он рассказал о результатах экспертизы в реализации социально значимых государственных программ.Депутаты сегодня приняли закон о запрете продажи электронных сигарет или так называемых "вейпов" несовершеннолетним. Отныне в Кировской области за продажу любых электронных систем доставки никотиновых или безникотиновых жидкостей детям предусмотрена административная ответственность.Добавим, что на заседании ОЗС президенту Вятской Торгово-Промышленной Палаты, Николаю Липатникову, было присвоено звание "Почётный гражданин КО". А Владислав Попов, заместитель гендиректора завода «Сельмаш» официально был утвержден в должности бизнес-омбудсмена.