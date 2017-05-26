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Новости / Общество

Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджета

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 118 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Дополнительные деньги на строительство детских садов и яслей, продолжение программы переселения из ветхого и аварийного жилья, запрет продажи вейпов несовершеннолетним. Таков неполный итог работы депутатов Заксобрания на пленарном заседании.

Сегодня депутаты проголосовали за поправки в областном бюджете. Изменения, в основном, касаются увеличения объема безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета, в целом, вырастет на 1 млрд. 36 миллионов рублей. 815 миллионов рублей будет вложено в продолжение программы переселения из ветхого и аварийного жилья, значительные суммы предусмотрены и для создания новых мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет.

Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджетаВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень отрадно то, что мы получили уже в этом году 630 миллионов и на следующий 440 с лишним на строительство детских дошкольных учреждений ясельного типа. На первом этаже будут ясли, на втором - детский сад. Итого мы получаем за 2 года 1400 мест. В этом году будет 6 детских садов построено в городе Кирове, остальные на следующий год в районах Кировской области».
 
Дополнительное финансирование получит и сфера среднего образования. 50 миллионов рублей будет выделено для подготовки школ к новому учебному году. По мнению некоторых депутатов, эту сумму можно было бы ещё увеличить.

Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджетаАНАТОЛИЙ ЧУРИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Более 1000 учебных заведений требуют дополнительных средств на замену пожарных сигнализаций. Вчера мы рассматривали этот вопрос на комитете по социальным вопросам и предложили выделить дополнительные средства, чтобы эту ситуацию поправить».
 
С итоговым отчетом о работе Контрольно-счетной палаты в 2017 году выступил ее председатель, Юрий Лаптев. Он рассказал о результатах экспертизы в реализации социально значимых государственных программ.

Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджетаЮРИЙ ЛАПТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Информация об итогах проверок регулярно доводилась до сведения депутатов, органов государственной власти и местного самоуправления. Результаты деятельности КСП в течение года рассматривались на заседании коллегий с участием членов правительства, депутатов и представителей правоохранительных органов».
 
Депутаты сегодня приняли закон о запрете продажи электронных сигарет или так называемых "вейпов" несовершеннолетним. Отныне в Кировской области за продажу любых электронных систем доставки никотиновых или безникотиновых жидкостей детям предусмотрена административная ответственность.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это важно. Важно не только для нас. Я думаю, что и на федеральном уровне будет такой же закон принят. Мы выполнили просьбу уполномоченного по делам детей и поддержали инициативу наших депутатов».
 
Добавим, что на заседании ОЗС президенту Вятской Торгово-Промышленной Палаты, Николаю Липатникову, было присвоено звание "Почётный гражданин КО". А Владислав Попов, заместитель гендиректора завода «Сельмаш» официально был утвержден в должности бизнес-омбудсмена.


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