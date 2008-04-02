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В Котельниче прошел настоящий народный праздник - Алексеевская ярмарка

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 118 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Котельниче прошел настоящий народный праздник - Алексеевская ярмаркаВ Котельниче прошла Алексеевская ярмарка. За 371 год сложились хорошие традиции, приобщиться к которым собираются все горожане. Окунулась в атмосферу ярмарки и Лариса Добриянова.

Редкий житель Котельнича на выходных оставался дома. Популярность Алексеевской ярмарки переоценить сложно. Её ждут каждый год, и в этот день, уже 371ый раз по счету, местные жители с удовольствием гуляли по торговым рядам рассматривая товары. Хотя, яблоку, все же было где упасть.

- Берется яблочко, окунается в малиновую карамель, и получается вот такое замечательное яблочко. Все просто и красиво.
- Мы всегда с чаем ездим.
- А который год принимаете участие?
- Ой, не знаю, много. Очень много, даже не сосчитать. Каждый год.

- Чем?
- Шашлыками, выпечка вот у нас тут есть.

Шашлыки, выпечка, мед, молоко и мясо, изделия ручной работы, теплые платки и шали — все продукты и товары сюда привезли производители сами, из разных уголков области. Однако, местные жители признаются, что приходить сюда каждый год — это уже скорее традиция и лишний повод встретить своих друзей и знакомых.

- Здесь люди как-бы даже общаются. Встречаются со своими знакомыми. Ходят вместе. Покупают нужные для них вещи.

- Посмотреть какой товар производит Кировская область. Посмотреть какие районы и что представляют.
- А вам что больше интересно?
- А мне больше прикладное интересно.

- Ну, сувениры там, ложечки самые разные. Всякое такое.

- С удовольствием ходим посмотреть. Прикупить что-нибудь.
- А что прикупили в этом году?
- Платочек прикупила.

Жители Котельнича приходят на Алексеевскую ярмарку на весь день и с детьми. Помимо классических игр и развлечений, в этом году малыши катались на верблюдах.


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