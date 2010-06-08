Ищут родственников бойца Чурина Леонида Александровича

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Во время проведения поисковых работ были подняты останки бойца РККА, погибшего в годы Великой Отечественной Войны. При нем была обнаружена подписная алюминиевая ложка. В ходе проведения архивного поиска выяснилось, что данные, выбитые на ложке, принадлежат бойцу, с честью выполнившего свой долг перед Родиной и вернувшегося домой. Дожил до 1985 года. В связи с изложенным, мы ищем родственников Чурина Леонида Александровича 1917 года рождения, место рождения: Кировская обл., Слободской р-н, д. Радионово, для возможности передачи личной вещи, а также получения любой информации о том человеке, которому данный боец мог передать данную ложку. С уважением, командир поискового отряда "Кольчугинец" Владимирской области Титоров Сергей Владимирович.