В Кировской области закрыли вторую ледовую переправу.

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С 30 марта прекращено движение по ледовой дороге в районе с. Цепочкино Уржумского района.

Напомним, что несколько дней назад была закрыта ледовая переправа через Вятку в д. Тюм-Тюм.

В настоящее время продолжают работать еще пять ледовых переправ через Вятку: пгт Лебяжье, п. Гоньба Малмыжского района, г. Котельнич и с. Вишкиль Котельничского района и с. Сорвижи Арбажского района. Планируемые даты их закрытия: конец марта - начало апреля.

Сотрудники МЧС проводят постоянный контроль за состоянием переправ.