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Новости / Общество

На бывшего главу Торфяного сельского поселения завели уголовное дело.

Сегодня, 16:07 | Просмотров: 142 | Версия для печати
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Экс-чиновника подозревают в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.
 
В июле 2016 года по распоряжению администрации Торфяного сельского поселения Оричевского района необходимо было списать автомобиль, станок и другое оборудование, находящееся в муниципальной казне.
 
После чего имущество планировали продать и полученные деньги перечислить в бюджет Торфяного сельского поселения.
 
Действующий на тот период времени глава поселения заключил договор поставки лома с одной из организаций города Кирова. Далее подозреваемый сам демонтировал часть оборудования, в рамках заключенного договора поставки, указал, что лом черных металлов принадлежит ему, и продал вместе с другим списанным имуществом.
 
Полученные денежные средства он перечислил в бюджет не полностью, присвоив часть себе. Предварительно материальный ущерб бюджету поселения составил не менее 20 тысяч рублей.
 
Уголовное дело возбуждено сотрудниками Нововятского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области по материалам проверки прокуратуры Оричевского района.
 
Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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