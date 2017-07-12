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Новости / Общество

В Кирове стартовал конкурс на лучшие проекты по поддержке местных инициатив.

Сегодня, 16:22 | Просмотров: 77 | Версия для печати
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Проекты будут приниматься в двух номинациях: «Мой город - мой дом» и «Гражданская инициатива».
 
К участию в номинации «Мой город - мой дом» приглашаются ТОСы. Проекты могут быть предложены по следующим направлениям:
 
- обустройство мест массового отдыха населения;
- благоустройство и озеленение дворовых территорий;
- создание дворовых, детских и спортивных площадок;
- реконструкция и благоустройство памятников истории и культуры.
 
В номинации «Гражданская инициатива» могут принять участие НКО. В качестве приоритетных направлений определены:
 
- гражданско-патриотическое (проведение акций, организация выставок, экспозиций).
- культурно-досуговое (проведение тематических мероприятий, конкурсов, фестивалей);
- духовно-нравственное (проведение благотворительных и социальных акций);
- спортивно-оздоровительное (проведение мероприятий по месту жительства, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья);
- информационно-просветительская (информационная, консультационная и методическая поддержка некоммерческих организаций).
 
Максимальный размер бюджетной поддержки в номинации «Мой город – мой дом» составляет 200 тысяч рублей, в номинации «Гражданская инициатива» - 500 тысяч рублей.
 
Общий фонд конкурса составляет 4,8 миллиона рублей. Все проекты-победители должны быть реализованы до 30 сентября 2018 года.
 
С Положением о конкурсе и порядком предоставления субсидии можно ознакомится на сайте администрации города Кирова в разделе «Общественное самоуправление» вкладка «Конкурс 2018 года».


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