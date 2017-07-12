В Кирове стартовал конкурс на лучшие проекты по поддержке местных инициатив.

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Проекты будут приниматься в двух номинациях: «Мой город - мой дом» и «Гражданская инициатива».

К участию в номинации «Мой город - мой дом» приглашаются ТОСы. Проекты могут быть предложены по следующим направлениям:

- обустройство мест массового отдыха населения;

- благоустройство и озеленение дворовых территорий;

- создание дворовых, детских и спортивных площадок;

- реконструкция и благоустройство памятников истории и культуры.

В номинации «Гражданская инициатива» могут принять участие НКО. В качестве приоритетных направлений определены:

- гражданско-патриотическое (проведение акций, организация выставок, экспозиций).

- культурно-досуговое (проведение тематических мероприятий, конкурсов, фестивалей);

- духовно-нравственное (проведение благотворительных и социальных акций);

- спортивно-оздоровительное (проведение мероприятий по месту жительства, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья);

- информационно-просветительская (информационная, консультационная и методическая поддержка некоммерческих организаций).

Максимальный размер бюджетной поддержки в номинации «Мой город – мой дом» составляет 200 тысяч рублей, в номинации «Гражданская инициатива» - 500 тысяч рублей.

Общий фонд конкурса составляет 4,8 миллиона рублей. Все проекты-победители должны быть реализованы до 30 сентября 2018 года.

С Положением о конкурсе и порядком предоставления субсидии можно ознакомится на сайте администрации города Кирова в разделе «Общественное самоуправление» вкладка «Конкурс 2018 года».