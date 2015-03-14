В Кировской области закрыли три ледовые переправы.

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В Кировской области запретили движение по трём ледовым дорогам.

31 марта была закрыта третья ледовая переправа через реку Вятку в посёлке Гоньба Малмыжского района.

Несколько дней назад было запрещено движение по ледовым дорогам в д. Тюм-Тюм и с. Цепочкино Уржумского района.

Продолжают работать еще четыре ледовые переправы: в п. Лебяжье, в Котельниче, с. Вишкиль Котельничского района и с. Сорвижи Арбажского района. Планируемые даты их закрытия 2 апреля.

В настоящее время проводится постоянный контроль за состоянием переправ.