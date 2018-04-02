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Новости / Общество

Дискуссия со столичными архитекторами

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 69 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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"Архитектура и общественные пространства города Кирова, взгляд со стороны" - под таким названием прошла открытая дискуссия со столичными архитекторами.

В 2024 году исполнится Кирову 650 лет. К юбилею можно сделать городу по-настоящему большой и серьёзный подарок. Например, построить архитектурный объект, который будет вызывать гордость и у кировчан и у гостей областного центра.

Дискуссия со столичными архитекторамиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в городе очень многие вещи характеризуются словом "нет", "не было", в силу разных исторических причин. У нас нет хорошего концертного зала, вообще никакого. Нет большой театральной площадки, где могли бы выступать с гастролями серьёзные антрепризные спектакли. 650 лет - это очень серьёзный повод, чтобы получить федеральное финансирование».
 
У приглашенных архитекторов есть большой опыт работы с трансформированием и благоустройством городских пространств: это и парк Горького в Москве, и Электротеатр "Станиславский", и инновационный культурный центр в Калуге, и многие другие успешные проекты.

Дискуссия со столичными архитекторамиОЛЕГ ШАПИРО, АРХИТЕКТОР:
«Мы проехали по набережной, были на рынке, который большой, и у него масса потенциала. Прошли по Верхней и нижней набережной. В центре очень уютный город, который можно "делать"».

Пока сложно сказать, что именно будет проектироваться и строиться в Кирове приглашенными из Москвы архитекторами. С местом будущего архитектурного шедевра тоже не всё ясно. Но как отметили участники дискуссии, в принятии этих важных для будущего города решений обязательно будет учитываться мнение горожан.


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