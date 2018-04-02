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"Архитектура и общественные пространства города Кирова, взгляд со стороны" - под таким названием прошла открытая дискуссия со столичными архитекторами.В 2024 году исполнится Кирову 650 лет. К юбилею можно сделать городу по-настоящему большой и серьёзный подарок. Например, построить архитектурный объект, который будет вызывать гордость и у кировчан и у гостей областного центра.У приглашенных архитекторов есть большой опыт работы с трансформированием и благоустройством городских пространств: это и парк Горького в Москве, и Электротеатр "Станиславский", и инновационный культурный центр в Калуге, и многие другие успешные проекты.Пока сложно сказать, что именно будет проектироваться и строиться в Кирове приглашенными из Москвы архитекторами. С местом будущего архитектурного шедевра тоже не всё ясно. Но как отметили участники дискуссии, в принятии этих важных для будущего города решений обязательно будет учитываться мнение горожан.