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Новости / Общество

В Котельниче прошел Крестный ход в честь небесного покровителя города

Вчера, 15:18 | Просмотров: 119 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Котельниче по городским улицам прошел Крестный ход в честь небесного покровителя города.

- Свет Христов просвещает всех.

День памяти небесного покровителя Котельнича начался в Никольском храме со службы. Участники традиционного крестного хода молились о благополучии и процветании своего города. Алексий — человек Божий стал считаться защитником Котельнича в 17ом веке, после того, как городу была подарена икона святого царём Алексеем Михайловичем Романовым. До наших дней сохранилась только копия той самой иконы, которая теперь бережно хранится в Никольском храме.

- Любим его, нашего святого угодника. Просим, чтобы он сохранил наш Котельнич. От всяких бед, скорби, наводнений. Всяких войн.
- Молимся ему, чтобы он хранил нас, наш город. Ярмарка вот у нас была в ту субботу. Алексеевская ярмарка бывает. Посвящена этому.
- Я вот последние лет 5 уже, наверно, каждый раз участвую. У меня сын Алексей, как говорится, в честь него назван. И я это обязан.

После молебна паломники отправляются в путь. Крестный ход включает в себя несколько улиц и длится около часа. Однако, для верующих жителей Котельнича, которые чтут традиции, это значимое событие, которого ждали весь год.


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