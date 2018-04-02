В Котельниче прошел Крестный ход в честь небесного покровителя города

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В Котельниче по городским улицам прошел Крестный ход в честь небесного покровителя города.День памяти небесного покровителя Котельнича начался в Никольском храме со службы. Участники традиционного крестного хода молились о благополучии и процветании своего города. Алексий — человек Божий стал считаться защитником Котельнича в 17ом веке, после того, как городу была подарена икона святого царём Алексеем Михайловичем Романовым. До наших дней сохранилась только копия той самой иконы, которая теперь бережно хранится в Никольском храме.После молебна паломники отправляются в путь. Крестный ход включает в себя несколько улиц и длится около часа. Однако, для верующих жителей Котельнича, которые чтут традиции, это значимое событие, которого ждали весь год.