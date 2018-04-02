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Для православных верующих наступила Страстная неделя. Что самое главное для верующих в эти дни, и как провести их, чтобы достойно встретить Светлый праздник Пасхи.Каждый день этой седмицы посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя. Путь Страстной седмицы - путь поста, исповеди и причащения. Однако, пост должен совершаться с рассудительностью и своей мерой для каждого.Каждый день Страстной недели именуется Великим, и во всех храмах совершаются особые службы. Главные дни начинаются с Чистого Четверга.Великие и святые дни страстной седмицы призваны отсечь верующих от повседневной суеты и целиком погрузить в ожидание Пасхального торжества.