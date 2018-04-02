Для православных верующих наступила Страстная неделя
Каждый день этой седмицы посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя. Путь Страстной седмицы - путь поста, исповеди и причащения. Однако, пост должен совершаться с рассудительностью и своей мерой для каждого.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Самый строгий уровень - это сухоядение, то есть, буквально, хлеб с водой, но это для совершенных, для здоровых, второй уровень - это вареная пища, но без масла - каши, кисели, и третий уровень - вареная пища с растительным маслом, каждый, кто старается соблюдать пост в эти дни, желательно чувствовать свои силы, свое здоровье, выбрать свою меру поста».
Каждый день Страстной недели именуется Великим, и во всех храмах совершаются особые службы. Главные дни начинаются с Чистого Четверга.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«По традиции в этот день было принято уже начинать дома приборку, готовиться к встрече Пасхи, именно в четверг, потому что самый важный день - Великая Пятница, когда мы вспоминаем уже распятие и смерть самого Господа, поэтому в пятницу трудиться нельзя, в пятницу самый строгий день поста, кто может, вообще в этот день ничего не вкушает».
Великие и святые дни страстной седмицы призваны отсечь верующих от повседневной суеты и целиком погрузить в ожидание Пасхального торжества.
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