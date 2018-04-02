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Редакцию детской газеты "Мы вместе" города Кирова признали самой творческой. Звание присудили по итогам городского конкурса детских газет. Как юные журналисты готовят свои материалы, и какие темы их волнуют?Обсуждение нового номера - важный момент. В редакции учитывают мнение каждого. Карина Горева захотела написать статью о директоре Кировского лицея естественных наук, где она учится. В свои 13-ть девочка не побоялась взять интервью у главного человека в школе. Говорит, журналистика учит быть коммуникабельным.А вот, Эльвира Бакулева предпочитает писать на тему здорового образа жизни. Её статья "Романтика - она в горах", стала лучшей в городском конкурсе журналистских работ. В редакции газеты Эльвира трудится уже три года. В свои 17-ть она и журналист, и главный редактор.Юные журналисты пишут о том, что им интересно. Если Маша Паладич любит ходить по выставкам, то и статьи её на культурную тему.Детская газета "Мы вместе" существует на базе Детско-юношеского центра имени Александра Невского с 2014 года. В редакции 15 детей-журналистов. Самый главный наставник у ребят Галина Тютрина, в прошлом журналист газеты "Вятский край", главный редактор "Кировской правды".Дружная команда газеты "Мы вместе" стала самым творческим редакционным коллективом по итогам городского конкурса детских газет. Но самая главная оценка для юных журналистов - это интерес читателей, которых с каждым годом становится все больше.