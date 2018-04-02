Редакцию детской газеты "Мы вместе" города Кирова признали самой творческой
ГАЛИНА ТЮТРИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА "ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ":
«Несмотря на юный возраст у этих ребят есть потребность делиться своими мыслями. Они знают, как взять интервью, могут написать статью или эссэ на любую тему».
- Опрос был интересен - важно же знать, знают ли кировчане о подвиге Ивана Сусанина.
Обсуждение нового номера - важный момент. В редакции учитывают мнение каждого. Карина Горева захотела написать статью о директоре Кировского лицея естественных наук, где она учится. В свои 13-ть девочка не побоялась взять интервью у главного человека в школе. Говорит, журналистика учит быть коммуникабельным.
КАРИНА ГОРЕВА, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ "МЫ ВМЕСТЕ":
«Это, конечно же, общение с людьми. Я не могу, как юрист сидеть и писать. Мне нужно общаться, чтобы искать смысл в жизни, в чем и заключается журналистика».
А вот, Эльвира Бакулева предпочитает писать на тему здорового образа жизни. Её статья "Романтика - она в горах", стала лучшей в городском конкурсе журналистских работ. В редакции газеты Эльвира трудится уже три года. В свои 17-ть она и журналист, и главный редактор.
ЭЛЬВИРА БАКУЛЕВА, ЖУРНАЛИСТ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "МЫ ВМЕСТЕ":
«Я бы не сказала, что мне очень трудно писать. Это приносит мне большое удовольствие. Я сажусь, у меня идет поток мыслей, эмоций, я это записываю, потом редактирую. Уходит час, два, если объемный материал».
Юные журналисты пишут о том, что им интересно. Если Маша Паладич любит ходить по выставкам, то и статьи её на культурную тему.
МАРИЯ ПАЛАДИЧ, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ "МЫ ВМЕСТЕ":
«В основном я хожу в музей Васнецовых на открытие выставок, а затем пишу статьи».
Детская газета "Мы вместе" существует на базе Детско-юношеского центра имени Александра Невского с 2014 года. В редакции 15 детей-журналистов. Самый главный наставник у ребят Галина Тютрина, в прошлом журналист газеты "Вятский край", главный редактор "Кировской правды".
ГАЛИНА ТЮТРИНА, ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "МЫ ВМЕСТЕ", РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА "ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ":
«Вы знаете, я так счастлива. Я не думала, что это так интересно - работать с детьми. Когда я их вижу настроение всегда хорошее».
Дружная команда газеты "Мы вместе" стала самым творческим редакционным коллективом по итогам городского конкурса детских газет. Но самая главная оценка для юных журналистов - это интерес читателей, которых с каждым годом становится все больше.
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