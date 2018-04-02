В Кировской области закрыли все ледовые переправы.

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2 апреля был официально закрыт проезд по ледовым дорогам через Вятку: в п. Лебяжье, Котельниче, с. Вишкиль Котельничского района и с. Сорвижи Арбажского района.

В местах ледовых переправ выставлены знаки, запрещающие выезд и выход на лёд. Кроме того, на въездах оборудованы заграждения из снега и деревянных конструкций.

Всего в зимний период на территории области были открыты 7 официальных ледовых переправ:

1) Уржумский район, с. Цепочкино.

2) Уржумский район, д. Тюм-Тюм.

3) Котельничский район, г. Котельнич.

4) Арбажский район, с. Сорвижи.

5) Котельничский район, с. Вишкиль.

6) Малмыжский район, п. Гоньба.

7) Лебяжский район, пгт. Лебяжье.

Их подготовка и эксплуатация проходила под постоянным контролем сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Происшествий не допущено.