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Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич близится к завершению

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 130 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич выполнено на 80 процентов. Сегодня на строящемся объекте побывал губернатор Игорь Васильев и ознакомился с ходом строительно-монтажных работ.

- Отсюда?
- Да, отсюда бурим на 800 м.

Основные работы по строительству газопровода начались в сентябре 2017 года. На данный момент проложено 80 процентов линейной части: 13 километров со стороны поселка Мирный и 3 километра со стороны Котельнича. Сейчас ведутся работы по пересечению водной преграды - 800 метров газопровода будут проложены под дном реки Вятки методом горизонтально-наклонного бурения.

Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич близится к завершениюСЕРГЕЙ КАМЕКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ":
«Окончание работ - конец 18 года, пуск - 19 год. В первую очередь мы газифицируем котельные и многоквартирные дома, которые для приготовления пищи используют сжиженный газ».

В ближайших планах - внести изменения в схему теплоснабжения проекта по городу Котельничу. Цель - оптимизировать количество котельных, чтобы была экономия по теплу.

Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич близится к завершениюИГОРЬ РЕДЬКИН, НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ":
«По Затону рассматриваем вариант ухода от котельной. К каждому дому будем ставить небольшой котел, который будет отапливать этот район города».

Игорь Васильев подчеркнул, что это масштабный и значимый для Кировской области объект.

Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич близится к завершениюИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Позиция Газпрома, области, Правительства РФ в том, что мы должны привлекать крупных инвесторов, которые будут заинтересованы в большом потреблении газа, это позволит нам повысить и газификацию, и распределить по малым объектам за небольшие средства. Вот такая у нас двойная задача, но пока вместе получается».

Как сообщил глава региона, на 2018 год в областном бюджете предусмотрено более трехсот миллионов рублей на строительство 50 километров распределительных газопроводов в Слободском районе, городах Слободском и Котельниче, двух блочных газовых котельных в Сунском и Зуевском районах, а также проектирование 20 объектов в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Оричевском и Слободском районах.


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