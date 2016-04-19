Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич близится к завершению

Поделиться новостью:

Строительство межпоселкового газопровода Мирный - Котельнич выполнено на 80 процентов. Сегодня на строящемся объекте побывал губернатор Игорь Васильев и ознакомился с ходом строительно-монтажных работ.Основные работы по строительству газопровода начались в сентябре 2017 года. На данный момент проложено 80 процентов линейной части: 13 километров со стороны поселка Мирный и 3 километра со стороны Котельнича. Сейчас ведутся работы по пересечению водной преграды - 800 метров газопровода будут проложены под дном реки Вятки методом горизонтально-наклонного бурения.В ближайших планах - внести изменения в схему теплоснабжения проекта по городу Котельничу. Цель - оптимизировать количество котельных, чтобы была экономия по теплу.Игорь Васильев подчеркнул, что это масштабный и значимый для Кировской области объект.Как сообщил глава региона, на 2018 год в областном бюджете предусмотрено более трехсот миллионов рублей на строительство 50 километров распределительных газопроводов в Слободском районе, городах Слободском и Котельниче, двух блочных газовых котельных в Сунском и Зуевском районах, а также проектирование 20 объектов в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Оричевском и Слободском районах.