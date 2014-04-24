Проект «Труднические экспедиции на Вятке»

Кировский проект, посвященный трудническим экспедициям, победил на конкурсе малых грантов "Доброволец 2018". Кто такие трудники, и на какие цели пойдут полученные гранту средства?
Во время работы в заброшенной и разрушенной Троицкой церкви царит особенная атмосфера. Некоторые тихонько напевают молитвы, другие сосредоточенно передают кирпичи или носят стройматериалы. Тут же трудится и настоятель церкви, протоиерей Андрей Дудин.
АНДРЕЙ ДУДИН, ПРОТОИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА МЕДЯНЫ:
«Мы делаем общее дело и понимаем значение этого общего дела. И это нас объединяет. Мы стремимся к одной цели, разговоры. Мы единодушны».
Проект труднических экспедиций в Кировской области существует 3 года. Добровольцы, в основном ребята из православных молодёжных клубов, помогают восстанавливать разрушенные храмы. География поездок обширна: Медяны, Волково, Истобенск, Пасегово, Нижне-Ивкино, Русское, Трехречье. Костяк добровольцев: 20-30 человек. Экспедиции, как правило, однодневные, обычно они проходят в выходные дни.
АРТЁМ ШЕМЯКИН, ДОБРОВОЛЕЦ:
«Вера без дел мертва, любую веру надо подтверждать делами. Я стараюсь внести хотя бы маленькую лепту ради православия, Бога и возрождения храма».
Недавно организаторы труднических экспедиций на Вятке решили принять участие в конкурсе малых грантов "Доброволец 2018". Конкурс проводится Православной церковью. И победили. Размер гранта не больше 120 тысяч рублей. Пока деньги еще не поступили, а когда будут перечислены, то организаторы вложат их в покупку инвентаря: лопат, пил, мотокос.
- На сельских приходах порой не хватает инструмента для работы. Приходится либо с собой привозить, либо просить у местных жителей.
АННА МАНСУРОВА, ПОМОЩНИК КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА "ТРУДНИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ НА ВЯТКЕ":
«Во время поездок мы участвуем в литургии, батюшки проводят экскурсии, рассказывают об истории святынь. И непосредственно трудимся».
Троицкий храм в Медянах древний, его построили на народные деньги в конце 18 века. После революции церковь закрыли, а помещение использовали под тракторные мастерские. Здание начали восстанавливать в 2015 году. Работы предстоит еще очень много. В селе насчитывается около 500 жителей, но тех, кто был бы способен помочь при строительных работах почти нет. Без добровольцев и без их сильной и искренней веры, что в итоге всё получится, храм восстановят - не справиться.
Службы пока проходят в молельном доме неподалёку от церкви. И конечно, всех желающих это помещение вместить не может, особенно по большим церковным праздникам.
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