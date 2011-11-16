Роллер-школа для детей из многодетных и малообеспеченных семей

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2018 год объявлен Годом добровольца, и всё больше людей хочет помогать тем, кто в этом нуждается. Так, проект Общероссийского народного фронта "Равные возможности - детям" открывает три бесплатные группы в роллер-школе для 20 детей из многодетных и малообеспеченных семей.Влад Игнашкин, который пришел сегодня на своё первое профессиональное занятие по катанию на роликах, был очень рад познакомиться с новыми ребятами и просто заняться любимым делом, ведь Влад в свои 5 лет уже твёрдо стоит на роликах и даже делает небольшие трюки. Свою любовь к этому виду спорта он объясняет так:Благодаря проекту по всей стране будет задействовано 1.5 млн. детей, которые сегодня не получают дополнительного образования. Ведь очень важно раскрывать в ребенке все таланты и предоставлять возможности для реализации себя. Не все многодетные и малоимущие семьи могут создать условия для своих детей - посещать кружки и секции. Поэтому и был запущен проект, в котором соединяются желания родителей и детей получать дополнительное образование с желанием волонтеров давать такую возможность.В роллер-школе на протяжении 2.5 месяцев с ребятами будет работать опытный тренер, который обучит их мастерству катания на роликах.Год волонтера дал возможность безвозмездно помогать людям, находящимся в трудных ситуациях. Остаётся надеяться, что такая тенденция останется актуальной и в последующее время.