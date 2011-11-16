Роллер-школа для детей из многодетных и малообеспеченных семей
Влад Игнашкин, который пришел сегодня на своё первое профессиональное занятие по катанию на роликах, был очень рад познакомиться с новыми ребятами и просто заняться любимым делом, ведь Влад в свои 5 лет уже твёрдо стоит на роликах и даже делает небольшие трюки. Свою любовь к этому виду спорта он объясняет так:
ВЛАД ИГНАШКИН:
«Потому что я тут гоняю».
Благодаря проекту по всей стране будет задействовано 1.5 млн. детей, которые сегодня не получают дополнительного образования. Ведь очень важно раскрывать в ребенке все таланты и предоставлять возможности для реализации себя. Не все многодетные и малоимущие семьи могут создать условия для своих детей - посещать кружки и секции. Поэтому и был запущен проект, в котором соединяются желания родителей и детей получать дополнительное образование с желанием волонтеров давать такую возможность.
ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНОВА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Наш волонтер каждую неделю, пока мы с вами отдыхаем в субботу и воскресенье, бесплатно занимается вот с этими детьми. Пока у нас два таких направления, но я надеюсь, что к нам и в дальнейшем будут присоединяться волонтеры, люди, которые готовы нам помогать в этом хорошем и нужном деле, и проект будет жить и развиваться».
В роллер-школе на протяжении 2.5 месяцев с ребятами будет работать опытный тренер, который обучит их мастерству катания на роликах.
АНАСТАСИЯ СОЛЯНОВА, АДМИНИСТРАТОР И ТРЕНЕР ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ РОЛЛЕР-ШКОЛЫ:
«Мы с ребятами изучим базовые навыки катания - это повороты, развороты, катание лицом вперед, катание спиной вперед, катание через конусы - в общем, самые основные базовые навыки».
Год волонтера дал возможность безвозмездно помогать людям, находящимся в трудных ситуациях. Остаётся надеяться, что такая тенденция останется актуальной и в последующее время.
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