ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

04 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5375
EURO: 70.9207
Погода в городе Кирове:
ночью:  +1...+3°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Стихийная свалка в поселке Новом

Вчера, 18:05 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В поселке Новом всю зиму люди носили мусор к гаражам на улице Бородулина. Убирать отходы вновь пришлось за счет городского бюджета. Всего же в год на ликвидацию стихийных свалок в Кирове тратится около 20 миллионов рублей.

Внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в поселке Новом пока идет тяжело. В прошлом году в частном секторе были демонтированы все общественные контейнерные площадки. И только треть владельцев жилых домов решили установить индивидуальные контейнеры.

Стихийная свалка в поселке Новом ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Жители местные не заключают договоры на вывоз ТБО, просто выходят из дома и выкидывают там, где им удобней, в итоге мы с вами картину наглядно сейчас видим, а мы все говорим, что хотим жить в красивом, чистом, прибранном городе».

Установка индивидуальных контейнеров в поселке Новом уже оправдывает себя. Объем вывезенного несанкционированного мусора в прошлом году снизился на 2 000 куб. м, что позволило значительно сэкономить средства городского бюджета и направить их на благоустройство Ленинского района. Отметим, что в марте этого года на утилизацию мусора в индивидуальные контейнеры решили перейти жители деревни Шкляевская.

Стихийная свалка в поселке Новом ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР ООО "КДУ-3":
«Каждому дому - свой контейнер, не все жители хотят этого, все просят общие контейнерные площадки, встречаемся, объясняем жителям, мы не против установить общую контейнерную площадку, но уже не на землях муниципального пользования, чтобы за эту площадку нес ответственность какой-то гражданин - собственник земельного участка либо собственник контейнера, чтобы потом такие стихийные свалки в счет муниципального контракта не убирать».
 
 
Добавим, что с 1 января 2019 года система обращения с твердыми коммунальными отходами в России изменится кардинально. Новый порядок предусматривает раздельный сбор мусора и передачу услуг по его вывозу от управляющих компаний региональным операторам. И тогда всем жителям частных домов придется заключить договоры на вывоз ТБО.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области ищут подозреваемого в грабеже подростка.

20:16 03.04.2018


В Кировской области ищут подозреваемого в грабеже подростка.

Кировчане продолжают доверять дистанционным мошенникам.

19:59 03.04.2018


Кировчане продолжают доверять дистанционным мошенникам.

Кировская полиция поймала грабителя, напавшего на салон связи на улице Щорса.

19:48 03.04.2018


Кировская полиция поймала грабителя, напавшего на салон связи на улице Щорса.

Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

19:36 03.04.2018


Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

В Мурашинском районе полиция задержала трех подростков-«зацеперов».

16:51 03.04.2018


В Мурашинском районе полиция задержала трех подростков-«зацеперов».

Кировчан ожидают продолжительные выходные в майские праздники.

16:32 03.04.2018


Кировчан ожидают продолжительные выходные в майские праздники.

В Кировской области председателя правления СПК - колхоз "Ватажский" подозревают в мошенничестве.

16:03 03.04.2018


В Кировской области председателя правления СПК - колхоз "Ватажский" подозревают в мошенничестве.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове подвели итоги областного конкурса творческих работ «Городецкие мотивы»

20:00 03.04.2018


В Кирове подвели итоги областного конкурса творческих работ «Городецкие мотивы»

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Пушкарева

18:07 03.04.2018


В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Пушкарева

Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителей

18:05 03.04.2018


Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителей

Стихийная свалка в поселке Новом

18:05 03.04.2018


Стихийная свалка в поселке Новом

Конкурс чтецов "Живая классика" во дворце творчества Мемориал

15:26 03.04.2018


Конкурс чтецов "Живая классика" во дворце творчества Мемориал

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Новые контейнеры для мусора

19.04.2017


Новые контейнеры для мусора

На стихийные свалки в Кирове нашли управу

17.07.2017


На стихийные свалки в Кирове нашли управу

В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалки

06.10.2017


В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалки

Свалки мусора в поселке Новый

29.05.2012


Свалки мусора в поселке Новый

Рейд по несанкционированным свалкам

18.10.2016


Рейд по несанкционированным свалкам

В Ганино не вывозят мусор

12.02.2018


В Ганино не вывозят мусор

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

26.03.2018


В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх