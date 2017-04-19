Стихийная свалка в поселке Новом

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«Каждому дому - свой контейнер, не все жители хотят этого, все просят общие контейнерные площадки, встречаемся, объясняем жителям, мы не против установить общую контейнерную площадку, но уже не на землях муниципального пользования, чтобы за эту площадку нес ответственность какой-то гражданин - собственник земельного участка либо собственник контейнера, чтобы потом такие стихийные свалки в счет муниципального контракта не убирать».

В поселке Новом всю зиму люди носили мусор к гаражам на улице Бородулина. Убирать отходы вновь пришлось за счет городского бюджета. Всего же в год на ликвидацию стихийных свалок в Кирове тратится около 20 миллионов рублей.Внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в поселке Новом пока идет тяжело. В прошлом году в частном секторе были демонтированы все общественные контейнерные площадки. И только треть владельцев жилых домов решили установить индивидуальные контейнеры.Установка индивидуальных контейнеров в поселке Новом уже оправдывает себя. Объем вывезенного несанкционированного мусора в прошлом году снизился на 2 000 куб. м, что позволило значительно сэкономить средства городского бюджета и направить их на благоустройство Ленинского района. Отметим, что в марте этого года на утилизацию мусора в индивидуальные контейнеры решили перейти жители деревни Шкляевская.Добавим, что с 1 января 2019 года система обращения с твердыми коммунальными отходами в России изменится кардинально. Новый порядок предусматривает раздельный сбор мусора и передачу услуг по его вывозу от управляющих компаний региональным операторам. И тогда всем жителям частных домов придется заключить договоры на вывоз ТБО.