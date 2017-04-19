Стихийная свалка в поселке Новом
Внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в поселке Новом пока идет тяжело. В прошлом году в частном секторе были демонтированы все общественные контейнерные площадки. И только треть владельцев жилых домов решили установить индивидуальные контейнеры.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Жители местные не заключают договоры на вывоз ТБО, просто выходят из дома и выкидывают там, где им удобней, в итоге мы с вами картину наглядно сейчас видим, а мы все говорим, что хотим жить в красивом, чистом, прибранном городе».
Установка индивидуальных контейнеров в поселке Новом уже оправдывает себя. Объем вывезенного несанкционированного мусора в прошлом году снизился на 2 000 куб. м, что позволило значительно сэкономить средства городского бюджета и направить их на благоустройство Ленинского района. Отметим, что в марте этого года на утилизацию мусора в индивидуальные контейнеры решили перейти жители деревни Шкляевская.
ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР ООО "КДУ-3":
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