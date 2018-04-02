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Новости / Общество

Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителей

Вчера, 18:05 | Просмотров: 127 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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У жителей дома № 5 по улице Лепсе обеспокоенность вызывает трещина, появившаяся на стене. О разрушениях стало известно и специалистам коммунальной службы и администрации. Какие меры предпринимаются, и насколько опасны повреждения?

Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителейЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как мы с вами видим, самая большая трещина закрыта цементом и здесь установлено 4 алебастровых метки. Как нас сообщили в администрации, специалисты проверяют их и делают замеры 2 раза в день и по их словам жильцам пятиэтажки ни чего не угрожает».
 
Метки из алебастра позволят специалистам увидеть, увеличивается ли трещина в размерах и как быстро это происходит. На данный момент, по оценкам специалистов предпринятых мер — достаточно. Но согласятся ли с ними сами жильцы пока не ясно. Кто-то утверждает, что дом давно нуждается в ремонте, а некоторые и вовсе узнали о том, что есть какие-то проблемы со стенами из телевизионных сюжетов.

- Случайно узнали случайно из сюжета по телевизору. Сейчас пошли в своё ЖКО поточнее разобраться.
- У нас столько домов сейчас в таком состоянии. Они уже долго стоят. Допустим вот тот дом и те дома. Они в таком же состоянии.

- Сестра обращалась, в ЖКО ходила.
- А как давно это было?
- Недели 2 назад.

Несмотря на обращения жителей дома, специалисты управляющей компании взялись за дело, только после того, как сообщения о трещине появились в социальных сетях, СМИ и привлекли внимание Администрации.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Говорить о трещине в стене здания дома номер 5 по улице Лепсе, как о единичном случае — неправильно. На том же самом месте, только со стороны подъездов виднеются точно такие же трещины, причем далеко не одна».

Со стороны подъезда цементировать ни чего не стали, и установили по одной накладке из алебастра на трещину. Сейчас жителям остается ждать результатов замеров.


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