Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителей

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У жителей дома № 5 по улице Лепсе обеспокоенность вызывает трещина, появившаяся на стене. О разрушениях стало известно и специалистам коммунальной службы и администрации. Какие меры предпринимаются, и насколько опасны повреждения?Метки из алебастра позволят специалистам увидеть, увеличивается ли трещина в размерах и как быстро это происходит. На данный момент, по оценкам специалистов предпринятых мер — достаточно. Но согласятся ли с ними сами жильцы пока не ясно. Кто-то утверждает, что дом давно нуждается в ремонте, а некоторые и вовсе узнали о том, что есть какие-то проблемы со стенами из телевизионных сюжетов.Несмотря на обращения жителей дома, специалисты управляющей компании взялись за дело, только после того, как сообщения о трещине появились в социальных сетях, СМИ и привлекли внимание Администрации.Со стороны подъезда цементировать ни чего не стали, и установили по одной накладке из алебастра на трещину. Сейчас жителям остается ждать результатов замеров.