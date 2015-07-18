Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.
Как пояснил Станислав Куршаков - заместитель министра внутренней и информационной политики правительства Кировской области: «Такой автомобиль ему не принадлежит. Александр Анатольевич как госслужащий обязан ежегодно подавать сведения о своих доходах и имуществе. Декларации члены правительства подавали до 1 апреля, в течение 14 рабочих дней данные будут размещены на официальном сайте правительства Кировской области».
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