Кировчанка собрала уникальную коллекцию раритетных кукол
В начале 90-х годов в России на некоторых фабриках игрушек начался выпуск кукол нового образца. Привычные пупсы были отброшены в сторону. На кукольной сцене появился новый эталон - длинноногая изящная блондинка. Спрос на игрушку такой формы был ошеломительный, а оригинал стоил слишком дорого. Не осталась в стороне и фабрика "Весна". Наши Виктор и Виктория были почти как Барби и Кен, но всё же свои особенности присутствовали.
КРИСТИНА ВОЛЬХИНА, КОЛЛЕКЦИОНЕР КУКОЛ:
КРИСТИНА ВОЛЬХИНА, КОЛЛЕКЦИОНЕР КУКОЛ:
«А вот это чистая случайность и кукла куплена очень дёшево. Кукла НРФБ, в настоящей коробке, с настоящим пакетом, туфлями, бирками. Очень раритетный вариант».
Аббревиатура НРФБ - означает английскую фразу never removed from box - что значит "Никогда не извлекалась из коробки". Такие образцы ценятся особенно высоко. Кристина Вольхина собирает кукол уже 4 года. Никакой особенной причины для хобби не было, просто, когда вышла в декрет, появилось много свободного времени. Правда, у женщины родился сын и к маминым увлечениям он, по понятным причинам, равнодушен. Зато есть племянницы. В отличие от многих коллекционеров, она не против, когда с её раритетами приходят играть дети.
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