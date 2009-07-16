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Кировчанка собрала уникальную коллекцию раритетных кукол

Вчера, 20:22 | Просмотров: 114 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Кировчанка собирает коллекцию раритетных кукол, которые выпускались в 90-е годы, в период "Барби-бума". Назывались они Виктор и Виктория. Что побудило женщину собирать именно эти игрушки, и какими экспонатами своей коллекции она особенно гордится?

В начале 90-х годов в России на некоторых фабриках игрушек начался выпуск кукол нового образца. Привычные пупсы были отброшены в сторону. На кукольной сцене появился новый эталон - длинноногая изящная блондинка. Спрос на игрушку такой формы был ошеломительный, а оригинал стоил слишком дорого. Не осталась в стороне и фабрика "Весна". Наши Виктор и Виктория были почти как Барби и Кен, но всё же свои особенности присутствовали.

Кировчанка собрала уникальную коллекцию раритетных кукол КРИСТИНА ВОЛЬХИНА, КОЛЛЕКЦИОНЕР КУКОЛ:
«Вот эта пара кукол экспериментальная, их делал человек на фабрике для своих детей. Это единственные куклы, которые прошиты. Это мальчики. Прошиваются они полностью по кругу головы. Это считается изюминкой этой коллекции».
 
 
Кукла "Виктор" с длинными волосами чем-то напоминает популярного в 90-х певца Евгения Белоусова. Некоторым куклам приходится заново шить одежду или расписывать лица. Игрушки попадаются в разном состоянии. Есть в коллекции и такие куклы, которыми хозяйка особенно гордится.

КРИСТИНА ВОЛЬХИНА, КОЛЛЕКЦИОНЕР КУКОЛ:
«А вот это чистая случайность и кукла куплена очень дёшево. Кукла НРФБ, в настоящей коробке, с настоящим пакетом, туфлями, бирками. Очень раритетный вариант».
 
Аббревиатура НРФБ - означает английскую фразу never removed from box - что значит "Никогда не извлекалась из коробки". Такие образцы ценятся особенно высоко. Кристина Вольхина собирает кукол уже 4 года. Никакой особенной причины для хобби не было, просто, когда вышла в декрет, появилось много свободного времени. Правда, у женщины родился сын и к маминым увлечениям он, по понятным причинам, равнодушен. Зато есть племянницы. В отличие от многих коллекционеров, она не против, когда с её раритетами приходят играть дети.


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