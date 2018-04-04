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Кировчане обеспокоены вырубкой леса в Порошино

Вчера, 20:43 | Просмотров: 100 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировчане обеспокоены вырубкой леса в Порошино. На третьем километре "тропы здоровья" появился пустырь площадью чуть менее гектара. Как выяснила наша съемочная группа, вырубку елей ведут работники авиалесоохраны.

Этот участок расположен на развилке третьего и пятого километра "Тропы здоровья" Порошинской лесозоны. В этом месте лес больше всего пострадал от июльского урагана 2017 года. После осмотра специалисты выявили здесь более 60-ти процентов поврежденных деревьев. Министерством лесного хозяйства было принято решение провести санитарную вырубку на участке 0,7 гектаров.

Кировчане обеспокоены вырубкой леса в ПорошиноВЛАДИМИР НОВОСЕЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА "ОБЛАСТНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЦЕНТРА" МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Эта деятельность была согласована с министерством охраны окружающей среды. Согласование было выдано. Все работы проводятся в соответствии с проектом, с технологическими картами и по согласованию с министерством».

Санитарная вырубка - мера вынужденная, говорят в министерстве. По-другому очистить эту зону от лесовала было нельзя, как и оставлять одиночные здоровые ели - при первом же усилении ветра они могли упасть рядом с тропой. Когда начались работы по вырубке, в соцсетях появились многочисленные недовольства кировчан, что, мол, лес вырубают под строительство. Эту информацию лесники опровергли.

Кировчане обеспокоены вырубкой леса в ПорошиноСЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это территория лесного фонда - федеральная собственность. Здесь никакое строительство не подразумевается. На этой территории будут посажены сосны, впоследствии будет новый молодой лес».

Лес на этом участке посадят в мае. К этому времени Порошинский лесопарк обещают полностью очистить от поваленных ураганом деревьев и порубленных остатков древесины.

Кировчане обеспокоены вырубкой леса в ПорошиноАНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«Нам поставлен срок, закончить работы до конца апреля. Мы усилим эти работы проведением субботников».

Стоит сказать, что "Тропа здоровья" в Порошино - это излюбленное место отдыха кировчан. Сюда приезжают семьями, бегают, катаются на лыжах. К сожалению, июльский ураган не пожалел эту территорию, ущерб от его последствий колоссальный.

Сейчас специалисты лесоохраны делают все возможное, чтобы очистить лес, а кировчан просят не мешать работам, не заходить за предупредительные баннеры и не создавать панику.


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