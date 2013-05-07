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Новости / Общество

В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену

Вчера, 20:45 | Просмотров: 102 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Дом на улице Гагарина в городе Слободском находится в аварийном состоянии, и его жильцы переживают за свою дальнейшую судьбу.

По словам жителей дома на улице Гагарина, 6, больше месяца назад в подъезде затопило стену. Теперь люди боятся, что дом вот-вот рухнет.

В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену ГЕННАДИЙ КРЫСОВ, СТАРШИЙ ПО ПОДЪЕЗДУ:
«Самозастройщики, ну, ремонт сделали. Кухня должна быть общей, там сделали комнату из нее, забетонировали все полы - это не положено, вот это трубу и нарушило».

Писали заявления, вызывали аварийные службы, даже обращались в редакции газет - все бесполезно, а вместе с количеством жалоб увеличивается и само пятно.
 
 
В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену МАРИЯ РЯБОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Второй подъезд бежит. Проводка рядом, все замыкает. Писали, всё писали и заявления, но безуспешно».
 
 
 
В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жители начали бить тревогу, когда пятно было совсем маленьким. Сейчас оно внушительных размеров и растет не по дням, а по часам, а ведь рядом электропроводка и жители просто боятся за свою жизнь».

- Вот и вся краска отпадывает потихонечку. Начинается.

Сырость из подъезда перебралась к Людмиле Ивановне в квартиру. Вода в кладовке и на кухне - настоящая коммунальная ловушка.

В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену ЛЮДМИЛА ШЕРСТЮК:
«Из-за этого, из-за этой проблемы мы не можем продолжить ремонт нигде, потому что даже это если и делать что-то, то это все отпадет».

Управляющая компания утверждает, что работы по адресу Гагарина, 6 уже начались.

В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену СЕРГЕЙ ТИМКИН, ДИРЕКТОР УК "ДЕМЬЯНКА":
«Насколько мне известно, то сегодня эти работы уже выполняются. По окончании этих работ обслуживающая организация должна мне доложить о выполнении».

Однако, затопленная стена - далеко не единственная проблема дома. Отсутствие дверей, аварийные лестницы. Пока жители дома получают только отказы в общем ремонте и счета за коммунальные услуги.


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