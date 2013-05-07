В подъезде дома по улице Гагарина в городе Слободском затопило стену

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Писали заявления, вызывали аварийные службы, даже обращались в редакции газет - все бесполезно, а вместе с количеством жалоб увеличивается и само пятно.

Дом на улице Гагарина в городе Слободском находится в аварийном состоянии, и его жильцы переживают за свою дальнейшую судьбу.По словам жителей дома на улице Гагарина, 6, больше месяца назад в подъезде затопило стену. Теперь люди боятся, что дом вот-вот рухнет.Сырость из подъезда перебралась к Людмиле Ивановне в квартиру. Вода в кладовке и на кухне - настоящая коммунальная ловушка.Управляющая компания утверждает, что работы по адресу Гагарина, 6 уже начались.Однако, затопленная стена - далеко не единственная проблема дома. Отсутствие дверей, аварийные лестницы. Пока жители дома получают только отказы в общем ремонте и счета за коммунальные услуги.