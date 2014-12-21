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Котельничу нужен новый детский сад. Дошкольные учреждения в городе не строились с советских времен. И сейчас садики едва справляются с поставленными задачами.Для того, чтобы выполнить "майские указы президента" в Котельниче в 2012-2013 годах было создано дополнительно 220 мест в уже существующих дошкольных учреждениях, но не за счет строительства нового здания, а за счет увеличения количества мест в уже существующих детских садах. Результат налицо: "Здесь мы спим, здесь же играем и едим - можно сказать про некоторые помещения детского сада "Колокольчик". Места для детей очень мало. Раскладушки и кровати-трансформеры стоят прямо в актовом зале. Все понимают, что такое уплотнение - не решение проблемы. Здание, где находятся дети, изначально вообще изначально не было предназначено для детского сада. Это хозпостройка середины прошлого века, и с годами новее и безопаснее она не становится.Формально в Котельниче дети в возрасте от 3 до 7 лет все обеспечены местами в детских садах, но комплектование идет тяжело - потому что мест в обрез. А уже к следующему учебному году 36 малышей могут остаться дома, потому что постоянного места ни в одном и 5 детских садов города для них нет. Разве что "временное", если какой-нибудь ребенок с "постоянного места" заболеет или перестанет ходить в садик. Родители бьют тревогу.Сейчас в Котельниче насчитывается 477 детей в возрасте до 3 лет из них в возрасте от 1,5 до 3 лет, когда обычно малышей отдают в ясли, 284 человека. Это достаточно внушительная цифра. Полумерами, вроде строительства еще одного маленького садика тут не обойтись, считают и местные жители, и депутаты, и глава города.Под строительство нового детского сада городские власти уже определили земельный участок. Если он будет построен, в первую очередь туда переедут дети из перенаселённого садика "Колокольчик", а это 90 с лишним человек. Плюс удастся разгрузить другие дошкольные учреждения и открыть ясельные группы.Про необходимость строительства нового детского сада жители Котельнича и депутаты котельничской городской думы говорят давно.На последнем заседании законодательного собрания Кировской области депутаты проголосовали за поправки в областном бюджете. Изменения, в основном, касаются увеличения объема безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета, в целом, вырастет на 1 млрд. 36 миллионов рублей. Значительные суммы предусмотрены и для создания новых мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. В этом году 630 миллионов и на следующий 440 с лишним миллионов рублей будут вложены в строительство детских дошкольных учреждений ясельного типа.