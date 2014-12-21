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Новости / Общество

Котельничу нужен новый детский сад

Вчера, 20:48 | Просмотров: 109 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Котельничу нужен новый детский сад. Дошкольные учреждения в городе не строились с советских времен. И сейчас садики едва справляются с поставленными задачами.

Для того, чтобы выполнить "майские указы президента" в Котельниче в 2012-2013 годах было создано дополнительно 220 мест в уже существующих дошкольных учреждениях, но не за счет строительства нового здания, а за счет увеличения количества мест в уже существующих детских садах. Результат налицо: "Здесь мы спим, здесь же играем и едим - можно сказать про некоторые помещения детского сада "Колокольчик". Места для детей очень мало. Раскладушки и кровати-трансформеры стоят прямо в актовом зале. Все понимают, что такое уплотнение - не решение проблемы. Здание, где находятся дети, изначально вообще изначально не было предназначено для детского сада. Это хозпостройка середины прошлого века, и с годами новее и безопаснее она не становится.

Котельничу нужен новый детский садЕЛЕНА КРУЧИНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОГО САДА "КОЛОКОЛЬЧИК":
«У нас требуется ремонт кровли, ремонт фасадов, вызывает трудности канализация. По пожарным требованиям необходимо оборудование металлических крылечек».
 
Формально в Котельниче дети в возрасте от 3 до 7 лет все обеспечены местами в детских садах, но комплектование идет тяжело - потому что мест в обрез. А уже к следующему учебному году 36 малышей могут остаться дома, потому что постоянного места ни в одном и 5 детских садов города для них нет. Разве что "временное", если какой-нибудь ребенок с "постоянного места" заболеет или перестанет ходить в садик. Родители бьют тревогу.

Котельничу нужен новый детский садЕКАТЕРИНА ИНЬКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КОТЕЛЬНИЧА:
«Современный детский сад хотелось бы, который бы, во-первых, удовлетворял всем нормам пожарной безопасности. И во-вторых, этот детский сад морально устарел».

Сейчас в Котельниче насчитывается 477 детей в возрасте до 3 лет из них в возрасте от 1,5 до 3 лет, когда обычно малышей отдают в ясли, 284 человека. Это достаточно внушительная цифра. Полумерами, вроде строительства еще одного маленького садика тут не обойтись, считают и местные жители, и депутаты, и глава города.

Котельничу нужен новый детский садАНДРЕЙ ЛЫКОВ, ГЛАВА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«Нам, конечно, необходимо строительство нового детского сада на 250 мест, отвечающего современным требованиям, потому что все садики которые есть сейчас, строились в советское время, исходя из тех требований и норм, которые тогда применялись».

Под строительство нового детского сада городские власти уже определили земельный участок. Если он будет построен, в первую очередь туда переедут дети из перенаселённого садика "Колокольчик", а это 90 с лишним человек. Плюс удастся разгрузить другие дошкольные учреждения и открыть ясельные группы.

Котельничу нужен новый детский садЕЛЕНА ЧЕРВЯКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«Территория находится в оживленном микрорайоне, приближена к микрорайону 2-Котельнич».

Про необходимость строительства нового детского сада жители Котельнича и депутаты котельничской городской думы говорят давно.

Котельничу нужен новый детский садЕЛЕНА КОШКАРЁВА, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Мы сейчас с вами находимся на том самом месте, где в июле прошлого года Дмитрий Курдюмов в присутствии губернатора дал обещание, в случае выделения из бюджета дополнительных средств на создание новых мест в детских садах, в первую очередь выделить деньги на строительство детского сада в Котельниче».

На последнем заседании законодательного собрания Кировской области депутаты проголосовали за поправки в областном бюджете. Изменения, в основном, касаются увеличения объема безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета, в целом, вырастет на 1 млрд. 36 миллионов рублей. Значительные суммы предусмотрены и для создания новых мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. В этом году 630 миллионов и на следующий 440 с лишним миллионов рублей будут вложены в строительство детских дошкольных учреждений ясельного типа.


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