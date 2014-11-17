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МЧС предупреждает: зимняя рыбалка в апреле - опасный экстрим

Вчера, 20:50 | Просмотров: 102 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Зимняя рыбалка в начале апреля становится экстремальным увлечением. Об этом спасатели ежедневно предупреждают рыбаков. Но любители зимнего лова все равно выходят на опасный лед.

Это одно из мест, куда чаще всего приходиться заглядывать инспекторам ГИМС. Район Филейского порта в зоне особого контроля.

Лед на реке здесь непредсказуем. Ради улова любители зимней рыбалки готовы идти по нему до проверенных, секретных мест. По возвращении под лобовым стеклом машины они обычно находят предупреждающую листовку. Некоторым она вручается лично в руки.

В будний день здесь рыбачило около 20 человек.

- Дадим вам сейчас вот такую памятку. Здесь основные советы как себя вести на льду, на тонком льду.
- Когда уже вода вскрывается нет уже не хожу. А то, люди там по доскам заходят.

Еще полторы недели назад лед на водоемах был твердым. Сейчас его структура более водянистая. Изменилась и сама толщина ледового покрытия. Его замеры обязательная часть любого рейда.

- Вот здесь 55 сантиметров. Т.е. у берега чуть потолще.

Кроме этого места, спасатели отмечают еще два в черте города, где рыбалка проходит с риском для жизни. Всех их характеризует большое скопление любителей рыбалки. О том, что из обычной она может превратиться в подводную, бывалые рыбаки не думают.

Говорят, чем тоньше лед, тем лучше клев. Но интуиция бывает порой обманчива. К наиболее опасным зонам относятся места стока вод от очистных и прибрежные части реки, где есть растительность.

МЧС предупреждает: зимняя рыбалка в апреле - опасный экстримМИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все зависит от погодных условий. При плюсовой температуре толщина льда с каждыми сутками сокращается на один сантиметр. Еще неделя, полторы и больше лучше не выходить на лед и не рисковать жизнью».
 
Добавим, что во избежание несчастных случаев в области закрыты все семь ледовых переправ.

На въездах оборудованы заграждения из снега и деревянных конструкций. Установлены информационные знаки о запрете движения.


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