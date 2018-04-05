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Новости / Общество

В Кировской области выявлен новый случай бешенства.

Сегодня, 10:45 | Просмотров: 38 | Версия для печати
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Смертельно опасное заболевание было выявлено у дикой лисы в Котельничском районе.
 
Животное поймали на территории деревни Урожайной.
 
В общей сложности с начала 2018 года в Кировской области зарегистрировано 12 случаев бешенства: у 6 лисиц, 4 енотовидных собак, 1 собаки и 1 головы крупного рогатого скота.
 
Больные животные были выявлены в Арбажском, Зуевском, Котельничском, Лебяжском, Оричевском, Свечинском, Советском и Фаленском районах.
 
В 2017 году в Кировской области от нападений животных пострадали 4304 человека, из них детей до 17 лет – 1267 (29,4% от всех обратившихся).
 
По сравнению с прошлым годом число лиц, пострадавших от укусов животными, уменьшилось на 1,5%, однако в их числе увеличилось количество пострадавших от укусов дикими животными на 29,8% (182 человека, из них 60 детей).


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